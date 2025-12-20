Mai sunt câteva zile până la Crăciun şi restaurantele au pregătit deja meniurile. Cei care îşi vor petrece sărbătorile la malul mării pot avea parte însă de ceva nou. Cu peşte şi fructe de mare în loc de sarmale şi fripturi de porc.

În cherhanalele de pe litoral se lucrează la foc continuu, iar chefii de aici au pregătit mese festive pe bază de pește. Avem niște chifteluțe care înlocuiesc chifteluțele de porc. Sunt făcute din midii. Mai departe, tradiționalele sarmale sunt înlocuite cu o tocăniță din fructe de mare, dar și scoici. Și nu lipsește de pe masa românului de sărbător salata de boeuf. Însă, aici în cherhana, salata de boeuf a fost înlocuită cu o salată de scrumbie cu cartofi.

Iar tradiționala friptură, pentru ea avem două variante. Aici avem un biban cu fructe de mare, dar și legume trase la tigaie, dar și un steak de ton cu sparanghel și salată. Ne spuneau managerii că cele mai comandate pe catering sunt platourile aperitiv.

Avem un platou cu icre de crabi, icre de știucă, chifteluțe de pește, dar și pește marinat și afumat. Dintr-un astfel de platou pot mânca patru persoane și costă 140 de lei. Somelierii ne spun că de pe masa de sărbătoare nu trebuie să lipsească vinul.

Pentru pește avem două variante, un vin roze și un vin alb. Un meniu de sărbătoare cu felul 1, 2 și 3, dacă vrem să-l comandăm și să stăm mai mulți cu familia, să nu stăm în bucătărie, costă aproximativ 1.000 de lei.

