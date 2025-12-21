Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Forţele ruse au traversat în regiunea ucraineană Sumî şi au transportat 50 de locuitori în Rusia

Forţele ruse au traversat graniţa cu Ucraina în regiunea de nord-est Sumî şi au transportat aproximativ 50 de locuitori ai unui sat ucrainean de frontieră pe teritoriul Rusiei, au relatat duminică mai multe instituţii media ucrainene.

de Redactia Observator

la 21.12.2025 , 12:09
Forţele ruse au traversat în regiunea ucraineană Sumî şi au transportat 50 de locuitori în Rusia Forţele ruse au traversat în regiunea ucraineană Sumî şi au transportat 50 de locuitori în Rusia - Profimedia

Postul public ucrainean Suspilne şi publicaţia Ukrainska Pravda au scris că trupele ruse au intrat pe teritoriul Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică, în zona satului Hrabovske. Potrivit aceloraşi surse, majoritatea persoanelor capturate sunt vârstnici, transmite Reuters.

Reuters nu a putut verifica independent informaţiile, iar autorităţile ruse nu au comentat deocamdată aceste relatări.

În ultimele luni, forţele ruse au reuşit să îşi creeze puncte de sprijin în mai multe localităţi din regiunea Sumî, iar numeroase oraşe şi sate din zonă au fost supuse bombardamentelor.

Articolul continuă după reclamă

Şeful administraţiei militare regionale, Oleh Hryhorov, a declarat pe Telegram că autorităţile au început evacuarea locuitorilor din satele de frontieră care anterior refuzaseră să fie relocaţi. El nu a precizat exact localităţile vizate, dar a îndemnat populaţia din zonele de graniţă să accepte evacuarea pentru propria siguranţă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia razboi ucraina suni sat frontiera
Înapoi la Homepage
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. &#8220;Ce-mi dați, bă, atâția bani?&#8221;
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului?
Observator » Ştiri externe » Forţele ruse au traversat în regiunea ucraineană Sumî şi au transportat 50 de locuitori în Rusia