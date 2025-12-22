Începutul de iarnă a fost mai degrabă primăvăratic. Temperaturile au trecut frecvent de 10 grade Celsius în special la deal şi la munte, iar la câmpie am avut ceaţă din plin. De astăzi, însă am început oficial iarna pentru că solstiţiul a avut loc ieri.

Este posibil să ningă de Sărbători, mai exact în seara de Ajun şi începutul zilei de Crăciun. Avem două sistem de mase de aer foarte importante pentru fenomele de iarnă din România. Un ciclon mediteranean care deja creează probleme în Franţa şi care vine spre noi zilele următoare. Exact în seara de Ajun se va intersecta cu o masă de aer foarte rece, iar întâlnirea acestor mase de aer va duce la ploi, iniţial, în regiunile sudice, ninsori la munte şi în nordul Moldovei.

Sunt aşteptate ninsori şi de Revelion

Pe parcursul nopţii de Ajun, ploile din sud se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare, inclusiv în Bucureşti. Atunci când avem astfel de situaţii, vântul suflă foarte tare şi va reprezenta o problemă, iar acolo unde există ninsoare, va exista viscol.

În a doua zi de Crăciun, situaţia se schimbă radical. Ciclonul se retrage spre sud, iar vremea va fi frumoasă, însorită, dar temperaturile vor fi foarte scăzute. Nu sunt abundente nicăieri aceste ninsori, dar la munte se va depune strat de zăpadă. În perioada Revelionului, ar trebui să ningă din nou.

