Câţi bani a încasat Trump din taxele puse la începutul anului. Suma, făcută publică de Casa Albă

Casa Albă a declarat duminica aceasta că Trezoreria SUA a colectat 235 de miliarde de dolari din tarife de la începutul anului.

la 22.12.2025 , 12:52
Casa Albă a făcut această afirmație într-o transmisiune în direct, de Crăciun, pe canalul său oficial de YouTube, prezentând în buclă o listă cu 'VICTORII MAGA 2025', cu muzică lo-fi în fundal, informează dpa, citată de Agerpres.

Suma veniturilor din taxe vamale raportată e ușor mai mare decât suma menționată anterior de administrația Trump

Blocuri de text rulând în partea stângă a ecranului împărțit în două evidențiază presupusele succese ale administrației președintelui american, Donald Trump, precum politica în domeniul migrației și lupta împotriva crizei fentanilului. Pe partea dreaptă a ecranului se poate vedea o versiune de desen animat în care președintele Trump apare citind o carte lângă un pom de Crăciun.

Suma veniturilor din taxe vamale raportată în transmisiunea live este ușor mai mare decât suma menționată anterior de administrația Trump. Săptămâna trecută, Vama și Protecția Frontierelor din SUA a raportat venituri vamale de puțin peste 200 de miliarde de dolari colectate între momentul învestirii președintelui Trump, pe 20 ianuarie, și 15 decembrie.

Cu toate acestea, totalul este sub așteptări. În iulie, Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, estimase colectarea a 300 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului. Curtea Supremă a SUA examinează în prezent legalitatea tarifelor impuse de șeful statului și anume dacă președintele Trump poate impune unilateral taxe vamale, conform unei legi de urgență din 1977, fără aprobarea Congresului. Instanțele inferioare au blocat politica președintelui după plângeri depuse de mai multe companii și state din SUA.

După ce a preluat funcția de președinte, Donald Trump a invocat legea mai sus-menționată pentru a impune taxe vamale asupra mărfurilor importante din mai multe țări, invocând preocupări legate de droguri precum fentanilul, migrația ilegală și deficitele comerciale. Nu este clar când va emite o decizie Curtea Supremă, iar dacă aceasta va fi împotriva politicii susținute de Trump, ar putea fi puse sub semnul întrebării acordurile comerciale existente.

