Live Text Nicușor Dan, față în față cu magistrații la Cotroceni. Ce îi transmit judecătorii și procurorii
Preşedintele Nicuşor Dan a început în jurul orei 10:00 întâlnirea cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem. Şeful statului a anunţat că mulţi dintre magistraţi nu au dorit să vină la această întâlnire, astfel că toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate la o altă dată. Preşedintele a anunţat ieri că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu întrebarea: "CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?" iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, "CSM va pleca de urgenţă".
22.12.2025, 11:43Ce reclamă magistrații: sistem oligarhic în Justiție, abuzuri, standarde duble, apropiere de actori politici
22.12.2025, 11:18Lista magistraților care participă la discuțiile de la Cotroceni
22.12.2025, 11:15Judecător: Magistrații resimt o stare de temere generalizată
22.12.2025, 11:11Cristian Anghel, fost procuror DNA: Există o relație foarte apropiată între unii magistrați și politicieni
22.12.2025, 10:5711 magistrați au venit la Palatul Cotroceni
22.12.2025, 10:32A doua rundă de discuții între Nicușor Dan și magistrați va fi cu ușile închise
22.12.2025, 10:27Magistrat: Societatea românească i-a permis de multe ori politicului să intervină în Justiție
22.12.2025, 10:16Urmăreşte aici LIVE discuţiile de la Cotroceni dintre Nicuşor Dan şi magistraţi
22.12.2025, 10:15Au început discuţiile de la Palatul Cotroceni
22.12.2025, 10:13Discuţii confidenţiale cu cei care nu au dorit să participe la întâlnire
Ce reclamă magistrații: sistem oligarhic în Justiție, abuzuri, standarde duble, apropiere de actori politici
Printre problemele reclamate de magistrați se află necesitatea de modificare urgentă a legilor Justiției adoptate în anul 2022, existența unui "sistem" oligarhic la vârf, îndeosebi la Înalta Curte de Casație și Justiție și CSM, apropierea unor magistrați de actori politici, abuzuri ale Inspecției Judiciare împotriva unor magistrați incomozi.
Dragoș Călin - președinte al Asociației Forumul Judecătorilor
- "aceste regrese din Justiție, care derivă din legile care au fost adoptate în anul 2022, să fie cunoscute de întreaga opinie publică;
- singura soluție pentru a putea remedia aceste aspecte este o modificare rapidă a legilor Justiției;
- din păcate, în niciun fel de profesie, nu există posibilitatea de a reglementa doar intern aceste lucruri, ci trebuie o intervenție exterioară, iar cel mai îndreptățit este Parlamentul României, care se bucură de legitimitate, de alegerea cetățenilor români;
- profesia de magistrat e o profesie tăcută. Noi, de regulă, emoțiile le exprimăm în cuvinte. Așa cum dumneavoastră, matematicienii vă exprimați emoțiile în cifre, noi le exprimăm în cuvinte. Deci, ca atare, faptul că există, totuși, atâția colegi care acceptă public o astfel de discuție este îmbucurător".
Liviu Cîrneciu - judecător la Tribunalul Covasna
- "am comunicat către Administrația Prezidențială două cazuri punctuale care ar putea să prezinte caracteristicile unor abuzuri. Acestea nu cred că sunt simple accidente, ci simptome ale unui sistem profund disfuncțional. Problema reală este că sistemul de justiție nu dispune de mecanisme interne reale de autocorecție. Abuzurile nu sunt identificate și corectate din interior pentru că puterea este concentrată excesiv la vârf, într-un mod care permite controlul informal al carierei tuturor magistraților și selecția oamenilor care optează pentru funcții de conducere după alte criterii decât cele meritocratice;
- în ultimii ani, cred că s-a consolidat un sistem oligarhic în Justiție, al cărui centru de greutate se află la vârful Înaltei Curți de Casație și Justiție și al CSM. Prin legile Justiției adoptate în anul 2022 s-au creat pârghii suficiente pentru a se tria și fixa în timp anumite funcții cheie în ierarhia sistemului judiciar;
- chiar dacă persoana care se află acum la vârful conducerii sistemului judiciar va pleca (Lia Savonea - n.r.), mecanismele vor continua să rămână și sistemul va funcționa. Mă refer la faptul că absolut toate procedurile ce influențează cariera magistratului sunt caracterizate prin lipsa totală de transparență și prin lipsa unor garanții minime de obiectivitate. Aș vrea să dau câteva exemple concrete. Mă refer la procedura cercetării disciplinare, de exemplu. În primul rând, există un dublu standard în activitatea Inspecției Judiciare. Anumiți judecători desfășoară activități care presupun o apropiere vizibilă de actori politici. Spre exemplu, sunt judecători care au fost propuși drept ministru al Justiției, în timp ce dețineau această calitate de judecători și nu li s-a întâmplat absolut nimic. Sunt judecători care postează pe rețele de socializare mesaje care sfidează efectiv bunul simț, nu li se întâmplă absolut nimic;
- în schimb, sunt alți judecători cărora li se aplică sancțiuni disciplinare disproporționate, inclusiv excluderea din magistratură, pentru activități care nici măcar nu pot fi încadrate ca abateri disciplinare;
- nu sunt absolut deloc consecințe negative pentru magistrații care iau astfel de decizii abuzive la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii. Unii dintre magistrați - se poate considera că au fost promovați. Spre exemplu, unul dintre magistrații care a decis excluderea din magistratură a domnului Danileț a fost numit secretar general la Ministerul Justiției. Un alt magistrat a fost numit director al Institutului Național la Magistraturii;
- în condițiile în care există clar un dublu standard al Inspecției Judiciare, magistrații resimt o stare de temere generalizată cu privire la posibile abuzuri;
- în sistemul nostru de justiție se muncește foarte, foarte mult, comparativ cu alte țări. Este un volum de muncă imens, aspect care nu este subliniat suficient de mult. Marea majoritate a magistraților sunt de bună credință, au vocație pentru această profesie și este nedrept dacă se generalizează aceste disfuncționalități".
Lista magistraților care participă la discuțiile de la Cotroceni
Lista magistraților care participă la discuțiile de la Cotroceni care au început la ora 10:00
- 1. Dragoș Cătălin, președinte Asociația Forumul Judecătorilor din România, judecător la Curtea de Apel București
- 2. Alin Bodnar, Secretar General Asociația Forumul Judecătorilor, judecător la Tribunalul București
- 3. Mihai Cătălin Constanstin, judecător Curtea de Apel Ploiesti
- 4. Andrei Soare, Judecător Tribunalul Brașov
- 5. Liviu Cârneci, judecător Tribunal Covasna
- 6. Daniel Ungureanu, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești
- 7. Deriuș Laura, procuror la Parchetul Judecătoria Sector 1, București
- 8. Vartic Marius Catalin, fost procuror DNA timp de 26 de ani, pensionat
- 9. Alexandru Oancea, procuror la Judecătoria Gherla, eliberat din funcție la data de 1 noiembrie prin decret prezidențial, la înaintarea demisiei
- 10. Bogdan Pârlog, președintele Asociației Inițiativa pentru Justiție, procuror militar
- 11. Cristian Anghel, fost procuror la Parchet Tribunalul București și DNA, a ocupat o perioada funcțiile de consilier juridic și director ajunct în Ministerul Justiției. Pensionat în octombrie 2025.
Judecător: Magistrații resimt o stare de temere generalizată
Liviu Cârneciu, judecător Tribunalul Covasna, a spus că magistrații resimt o stare de temere generalizată şi că sistemul este profund disfuncțional, iar abuzurile nu pot fi sancționate. Puterea este concentrată la vârf, nu sunt consecințe negative pentru magistrații din CSM care iau decizii abuzive, a mai transmis acesta.
Cristian Anghel, fost procuror DNA: Există o relație foarte apropiată între unii magistrați și politicieni
Există o relație foarte apropiată dintre unii colegi magistrați și politicieni, iar acest lucru este nepermis, a transmis Cristian Anghel, fost procuror DNA.
Dacă ne asumăm ca, în continuare, numirile să se facă prin jocuri politice netransparente, vom avea acest rezultat, inevitabil, indiferent de cum vom modifica legea, a mai spus acesta.
11 magistrați au venit la Palatul Cotroceni
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la CAB, nu s-a înscris pentru discuțiile de azi. Nu vine la Cotroceni.
11 magistrați au venit la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele Nicușor Dan despre situația din justiție.
"Cred că trebuie să avem o discuție despre sistemul de justiție. Este o discuție publică. Am avut foarte multe materiale de la dumneavoastră pe care le-am parcurs", a spus președintele în debutul întâlnirii.
A doua rundă de discuții între Nicușor Dan și magistrați va fi cu ușile închise
După prima rundă de discuții va mai fi una, dar aceasta nu va fi publică, pentru că magistrații care urmează să participe nu și-au dorit acest lucru.
Magistrat: Societatea românească i-a permis de multe ori politicului să intervină în Justiție
"Eu cred că Justiția arată astfel pentru că societatea românească i-a permis de multe ori politicului să intervină în Justiție", i-a spus un magistrat președintelui.
Au început discuţiile de la Palatul Cotroceni
Au început discuţiile de la Palatul Cotroceni dintre preşedintele Nicuşor Dan şi magistraţi pe tema problemelor din sistemul de justiţie. Discuţiile pot fi urmărite LIVE AICI
Preşedintele discută cu judecătorii și procurorii care îi explică marile probleme din Justiție. Președintele a primit de la magistrați 2000 de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiție, pe care le-a studiat în weekend. Șeful Statului a anunțat că în luna ianuarie va demara o consultare în rândul magistraților, să spună dacă CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup. Președintele susține că mulți magistrați au primit mesaje de intimidare și nu au curajul să vină la întâlnirea de la Cotroceni, de teamă să nu existe represalii. În cele din urmă, luni vor veni la discuții aprox. 40 de magistrați, 20 individual și 20 în numele unor asociații profesionale.
Președintele spune că "există o categorie de magistrați, membri ai CSM, conduceri ale instanțelor, care nu acționează în interes public, ci în interesul unui grup pe care îl constituie, iar activitatea profesională a magistratului este dependentă de acțiunea discreționară a acestui grup de persoane, inclusiv promovările la ICCJ s-au făcut pe criterii de obediență, nu pe criterii de profesionalism".
La finalul zilei, Nicușor Dan va prezenta concluziile într-o conferință de presă.
Discuţii confidenţiale cu cei care nu au dorit să participe la întâlnire
"Am ajuns inclusiv la probleme nepotrivite cu importanţa, să vină fiecare pe rând, să stea în diferite săli, de aici, să nu se intersecteze, sau chiar colegii mei să-i preia din benzinării din Bucureşti ca să nu se vadă că ei sunt în Palatul Cotroceni", a arătat el.
"Totuşi e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de reţele de trafic de persoane sau cine ştiu eu ce, vorbim de a treia putere în statul ăsta. Prin urmare, am decis că mâine, la ora 10.00, vom face o discuţie publică cu cei care doresc, să spunem, public, să transmită un mesaj. Iar toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate. Tot cei care solicită o întâlnire în regim de confidenţialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine", a mai spus preşedintele. Sâmbătă, Nicuşor Dan a anunţat sâmbătă , într-o postare pe Facebook, că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: "CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?", iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, "CSM va pleca de urgenţă". Şeful statului a arătat că în esenţă, concluzia acestor sesizări primite din partea magistraţilor arată că există o categorie de magistraţi, membri ai CSM-ului, conduceri ale instanţelor, care nu acţionează în interes public, ci care acţionează în interesul unui grup pe care îl constituie şi că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acţiunea, de multe ori, discreţionară a acestui grup de persoane.
El mai spune că "inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism".