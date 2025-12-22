Antena Meniu Search
Viktor Orban: "Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria"

Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria, a apreciat premierul ungar Viktor Orbán într-un discurs pe care l-a susţinut în weekend la Szeged, în cadrul unui turneu naţional prin care vrea să-şi mobilizeze susţinătorii în vederea alegerilor.

de Redactia Observator

la 22.12.2025 , 12:46
Viktor Orban se confruntă - pentru prima oară, de 15 ani, de când se află la putere - cu o opoziţie reală în viitoarele alegeri şi şi-a axat campania electorală asupra experienţei sale în politica internaţională.

El a abordat politica externă a Ungariei într-un discurs pe care l-a susţinut duminică în acest oraş situat în sudul ţării.

"Să nu vă înşelaţi: căderea Ucrainei ar fi o catastrofă pentru Ungaria. Căderea Ucrainei nu este, deci, în interesul Ungariei şi trebuie să facem totul pentru a o împiedica. Locuitorii de la ţară şi speculatorii imobiliari ştiu perfect că valoarea unui teren depinde nu doar de starea lui, ci şi de cea a terenului vecin şi a celor care-l ocupă", a declarat el, conform Euronews.

Electricitatea Ucrainei depinde în proporţie de 44% de Ungaria, iar gazele naturale în proporiţie de 56%, a subliniat el.

O parte importantă a acestei enegii provine din surse ruseşti, a insistat Viktor Orban.

Autorităţile ungare au evocat aceste cifre răspunzând unor critici ale relaţiilor Ungariei cu Rusia.

Viktor Orban declara sâmbătă despre invazia Ucrainei de către Rusia că "este dificil să spui cine a atacat pe cine", contrazicând un consens internaţional cu privire la Războiul din Ucraina.

El şi-a reafirmat sâmbătă poziţia potrivit căreia ajutarea Ucrainei în război împotriva Rusiei contribuie la o prelungire a conflictului, un lucru care, în opinia sa, nu serveşte intereslee Ucrainei.

