Horoscop săptămânal Peşti 15-19 decembrie 2025. Marte în Capricorn îți oferă energie pentru a organiza o echipă, a structura un proiect sau a prelua un rol de coordonare. Ești eficient și respectat.

Soare careu Saturn te pune însă în fața unei limitări: poate un prieten are o opinie diferită, o regulă a grupului te incomodează sau trebuie să schimbi un plan din cauza unui factor extern. Uranus sextil Neptun îți deschide calea spre o soluție ingenioasă: un mesaj neașteptat, o discuție revelatoare sau un insight tehnic care simplifică totul.

BANI: Financiar, Marte în Capricorn îți aduce susținere prin colaborări. Poți primi oferte, pot apărea oportunități de afiliere sau de proiecte comune, dar toate cer disciplină. Soare careu Saturn poate marca un cost legat de o prietenie, un cadou, o activitate de socializare sau o ajustare într-un proiect comun. Uranus sextil Neptun îți oferă un instrument excelent pentru optimizare: poți primi o informație despre o resursă alternativă, o reducere, o idee tehnică sau un pont care reduce costurile.

DRAGOSTE: Pe plan afectiv, Marte în Capricorn te ajută să transformi relațiile în parteneriate reale, coerente. Soare careu Saturn poate declanșa un moment de tensiune: unul dintre voi resimte presiunea unui grup, a unei obligații sociale sau a unui program încărcat. Uranus sextil Neptun aduce însă vindecare prin înțelegere intuitivă: poți descoperi ce își dorește cu adevărat partenerul sau îți poți exprima clar nevoile. Cei singuri pot cunoaște pe cineva într-un mediu social sau profesional, iar atracția va fi subtilă, dar foarte profundă.

