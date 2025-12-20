Antena Meniu Search
O tânără de 27 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 7 în Oradea. Mălina era fotoreporter sportiv

O tânără de 27 de ani dintr-o comună bihoreană, care locuia cu chirie în Oradea, a murit sâmbătă dimineața după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc. Mălina era fotoreporter sportiv, iar poliţiştii iau în calcul sinuciderea.

de Redactia Observator

la 20.12.2025 , 17:20
O tânără de 27 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 7 în Oradea. Mălina era fotoreporter sportiv Mălina, tânăra care a murit după ce a căzut de la etajul 7 - Facebook

Mălina era din comuna bihoreană Drăgăneşti, dar stătea cu chirie în Oradea. Pe plan local era cunoscută ca fotoreporter sportiv şi se implica în evenimentele locale. În ultima perioadă, tânăra de 27 de ani părea copleşită de probleme personale. Tatăl ei era grav bolnav şi chiar ea ar fi luptat cu o formă de cancer. Asta pare să o fi împins la gestul fatal.

Cu o seară în urmă, Mălina participase la o un concert şi pusese mai multe poveşti pe contul său de Facebook. 

Alarma a fost dată sâmbătă dimineaţa la ora 6. La fața locului au ajuns rapid echipaje de ordine publică, polițiști de la combaterea infracțiunilor contra persoanei și criminaliști. Din primele verificări, anchetatorii au stabilit că este vorba despre o femeie de 27 de ani, din comuna Drăgănești, care locuia în chirie în imobilul respectiv. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită după efectuarea necropsiei.

Ce spun poliţiştii

La data de 20 decembrie a.c., la ora 06.01, poliţiştii orădeni au fost sesizaţi, în urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor prin S.N.U.A.U. 112, că o femeie ar fi căzut de la înălțime, de la etajul 7 al unui bloc de locuințe, de pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Oradea, județul Bihor.

La fața locului s-au deplasat, de îndată, poliţiştii de ordine publică orădeni, cei ai Biroului de Combatere a Infracţiunilor contra Persoanei din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea și specialiști criminaliști.

Din investigațiile efectuate, polițiștii orădeni au identificat persoana ca fiind o femeie, de 27 de ani, din comuna Drăgănești, județul Bihor. Aceasta locuia în chirie în imobilul respectiv.

Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma efectuării necropsiei. În prezent, nu există suspiciunea că femeia ar fi fost victima vreunei infracțiuni.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror, pentru stabilirea cauzei și împrejurărilor producerii nefericitului eveniment.

