Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Loto 6/49 duminică 21 decembrie 2025. Numerele câştigătoare de azi

Loto 6/49. Duminică, 21 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

de Redactia Observator

la 21.12.2025 , 06:36
Loto 6/49 duminică 21 decembrie 2025. Numerele câştigătoare de azi - Loto 6/49 duminică 21 decembrie 2025. Numerele câştigătoare de azi - Arhivă

Loto 6/49. Duminică, 21 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 21 decembrie 2025

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 
Articolul continuă după reclamă

Report de 8.46 milioane de euro la Joker

La  Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6,91 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 909.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 43,09 milioane de lei (peste 8,46 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 119.200 de lei (peste 23.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,19 milioane de lei  (peste 234.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 113.400 de lei (peste 22.200 de euro).

Rezultate LOTO 6/49. Ultimele numere câştigătoare

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 44, 29, 27, 41, 34 +9
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 8 1 7 7 5 8
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 1 3 0 4 7 3
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 8 4 5 7 1 7 9
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 31, 11, 22, 1, 7, 35
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 12, 33, 30, 7, 17, 49
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

loto loto 6 din 49 rezultate loto numere loto loto azi
Înapoi la Homepage
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. &#8220;Ce-mi dați, bă, atâția bani?&#8221;
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului?
Observator » Evenimente » Loto 6/49 duminică 21 decembrie 2025. Numerele câştigătoare de azi