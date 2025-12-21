Loto 6/49 duminică 21 decembrie 2025. Numerele câştigătoare de azi

Loto 6/49. Duminică, 21 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

Loto 6/49. Duminică, 21 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 21 decembrie 2025

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Articolul continuă după reclamă

Report de 8.46 milioane de euro la Joker

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6,91 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 909.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 43,09 milioane de lei (peste 8,46 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 119.200 de lei (peste 23.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 234.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 113.400 de lei (peste 22.200 de euro).

Rezultate LOTO 6/49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 44, 29, 27, 41, 34 +9

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 8 1 7 7 5 8

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 1 3 0 4 7 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 8 4 5 7 1 7 9

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 31, 11, 22, 1, 7, 35

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 12, 33, 30, 7, 17, 49

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰