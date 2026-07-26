Horoscop săptămânal Berbec 27-31 iulie 2026. Săptămâna aduce o stare de entuziasm și dorința de a ieși în evidență prin proiecte personale. Alinierea dintre Soare și Jupiter din zona creativității, a pasiunilor și a timpului liber sporește încrederea în propriile talente și oferă curaj pentru a lansa idei originale.

Totuși, evenimentul astral reprezentat de Luna Plină din domeniul prietenilor și al grupurilor sociale marchează un moment de claritate maximă. Un proiect colectiv ajunge la final sau se încheie o etapă în cadrul unei asociații din care faci parte. Tensiunea dintre Venus din zona sarcinilor zilnice de muncă și Marte din domeniul comunicării creează agitație din cauza unor mesaje transmise în grabă.

BANI: În plan profesional și financiar, oportunitățile apar din inițiativele individuale pe care le promovezi cu îndrăzneală. Dacă lucrezi în domeniul artistic sau în cel al divertismentului, ideile tale primesc recunoaștere și pot genera venituri suplimentare. La locul de muncă, atribuțiile curente necesită o atenție sporită la detalii administrative. Se pot produce erori în redactarea unor documente sau în gestionarea corespondenței din cauza vitezei. Finalizarea unui proiect de grup poate aduce o primă sau încheierea oficială a unei colaborări. Cheltuielile făcute pentru pasiuni trebuie gestionate cu măsură pentru a nu afecta bugetul stabilit.

DRAGOSTE: Viața sentimentală este influențată de o dorință mare de distracție și de exprimare afectivă sinceră. Dacă ai o relație, partenerul va aprecia gesturile romantice și propunerile de a petrece timpul liber în mod activ. Totuși, apar mici discuții contradictorii generate de programul încărcat de la serviciu și de unele conversații superficiale purtate la telefon. Dacă ești singur, întâlnirile prin intermediul cercului de prieteni pot aduce persoane interesante, însă este nevoie de răbdare pentru a cunoaște intențiile reale ale celorlalți. Comportamentul impulsiv în dialogurile zilnice poate crea neînțelegeri temporare, așadar ascultarea atentă rămâne esențială.