Horoscop săptămânal Berbec 30 noiembrie - 04 decembrie 2026. Săptămâna aduce o dinamică intensă, marcată de nevoia de reorganizare rapidă. Trigonul dintre Uranus și Pluto deschide canale neașteptate de comunicare și susține proiectele de grup sau inițiativele digitale.

Pe de altă parte, careul aplicant dintre Marte și Uranus creează tensiuni în programul zilnic, cu riscul unor drumuri amânate sau discuții tăioase. Intrarea lui Venus în Scorpion intensifică dorința de profunzime, iar careul Mercur-Jupiter cere prudență în promisiuni și decizii impulsive.

BANI: La locul de muncă, Marte îți oferă energie pentru a rezolva sarcini tehnice, dar careul cu Uranus avertizează asupra unor defecțiuni de echipament sau schimbări bruște de termene limită. Evită să reacționezi impulsiv la criticile colegilor. Din punct de vedere financiar, intrarea lui Venus în Scorpion aduce oportunități legate de resurse comune, credite, comisioane sau recuperarea unor sume restante. Totuși, careul dintre Mercur și Jupiter te poate tenta spre investiții speculative sau cheltuieli exagerate pentru distracție. Verifică atent contractele înainte de a semna și mizează pe colaborările din mediul online, susținute de trigonul Uranus-Pluto.

DRAGOSTE: Intrarea lui Venus în Scorpion activează zona intimității și a atașamentelor profunde. În cuplu, crește nevoia de sinceritate absolută, dar și riscul unor episoade de gelozie sau posesivitate, amplificate de careul Mercur-Jupiter. Dacă ești singur, poți simți o atracție magnetică față de o persoană pe care o întâlnești într-un context profesional sau prin intermediul prietenilor. Starea emoțională este oscilantă din cauza stresului cotidian, așa că ai nevoie de discuții calme, fără reproșuri. Trigonul Uranus-Pluto te ajută să ieși din tipare relaționale vechi și să găsești soluții moderne pentru a menține echilibrul cu partenerul.