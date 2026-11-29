Horoscop săptămânal Rac 30 noiembrie - 04 decembrie 2026. Săptămâna aduce revelații importante și o reorganizare a priorităților interioare. Trigonul dintre Uranus și Pluto lucrează în profunzime, ajutându-te să te eliberezi de temeri vechi sau de blocaje financiare.

Careul Marte-Uranus poate aduce însă agitație mentală, bârfe sau drumuri scurte făcute în grabă. Partea luminoasă vine de la Venus, care intră în Scorpion, reactivând bucuria de a trăi, creativitatea și romantismul. Careul Mercur-Jupiter te îndeamnă să fii atent la echilibrul dintre plăceri și buget.

BANI: Financiar, săptămâna este plină de contraste. Trigonul Uranus-Pluto favorizează rezolvarea unor probleme legate de taxe, moșteniri, asigurări sau finanțări ascunse, oferindu-ți soluții ingenioase acolo unde credeai că nu mai există ieșire. În schimb, careul dintre Mercur și Jupiter aduce tendința de a cheltui mult pe cadouri, ieșiri sau hobby-uri. Fii precaut și evită să împrumuți bani fără garanții. La locul de muncă, Marte te face eficient în negocieri, dar ai grijă la tonul folosit în mesaje și la documentele confidențiale, pentru a evita neînțelegerile.

DRAGOSTE: Intrarea lui Venus în Scorpion este un cadou astral pentru viața afectivă. Pasiunea revine în cuplu, iar momentele petrecute împreună capătă intensitate și profunzime. Dacă ești singur, carisma ta crește vizibil și poți atrage persoane fascinante, cu care simți o conexiune imediată. Este o perioadă excelentă și pentru relația cu copiii. Singurul obstacol poate veni din zona comunicării: careul Marte-Uranus te poate face suspicios sau predispus să interpretezi greșit tăcerile celuilalt. Alege sinceritatea și lasă deoparte scenariile pesimiste; emoțional, ai toate resursele pentru a te bucura de prezent.