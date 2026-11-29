Horoscop săptămânal Leu 30 noiembrie - 04 decembrie 2026. Optimismul este la cote ridicate, dar săptămâna 30 noiembrie-4 decembrie îți testează capacitatea de a rămâne realist. Careul Mercur-Jupiter poate amplifica orgoliul în discuțiile de familie sau te poate face să promiți mai mult decât poți oferi.

Trigonul Uranus-Pluto aduce schimbări benefice în cercul social și în parteneriate, deschizând uși către colaborări de viitor. Marte în careu cu Uranus cere prudență în gestionarea banilor, iar intrarea lui Venus în Scorpion aduce căldură în cămin.

BANI: Zona financiară este direct vizată de careul Marte-Uranus. Poți simți presiunea unor cheltuieli neprevăzute legate de prieteni, proiecte de grup sau tehnologie, ori poți fi tentat să faci o achiziție riscantă. Nu este momentul pentru improvizații financiare. Pe de altă parte, trigonul Uranus-Pluto susține asocierile strategice și contractele pe termen lung; un partener de afaceri sau un coleg influent îți poate propune un proiect profitabil. Dacă lucrezi de acasă sau în domeniul imobiliar, Venus în Scorpion îți aduce un climat favorabil și șansa de a rezolva chestiuni administrative cu ușurință.

DRAGOSTE: Intrarea lui Venus în Scorpion îndulcește atmosfera din casă și te apropie de cei dragi. Este o perioadă potrivită pentru a redecora locuința, a organiza o cină în familie sau a vindeca o tensiune mai veche cu partenerul. Totuși, careul Mercur-Jupiter avertizează asupra tendinței de a domina conversațiile și de a impune propriul punct de vedere. În relațiile de cuplu, trigonul Uranus-Pluto aduce un suflu proaspăt: puteți face planuri îndrăznețe de viitor sau puteți cunoaște oameni care vă inspiră. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva special prin intermediul prietenilor sau la un eveniment social.