Horoscop săptămânal Capricorn 20-24 aprilie 2026. Atmosfera generală este una de reorganizare a spațiului locativ sau de rezolvare a unor chestiuni administrative legate de o proprietate.

de Alexandru Păunescu

la 17.04.2026 , 15:52
Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec te forțează să iei taurul de coarne în ceea ce privește o problemă casnică amânată, cum ar fi o reparație capitală sau un conflict vechi cu un părinte. Este un timp al deciziilor ferme care să aducă ordine în viața ta privată. În paralel, intrarea Soarelui în Taur îți reamintește să te bucuri și de plăcerile vieții, invitându-te să îți exprimi creativitatea prin decorarea locuinței sau prin activități relaxante în grădină.

BANI: Conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur de vineri poate aduce un câștig fulgerător dintr-un proiect de artă sau dintr-o investiție făcută din impuls. Totuși, trebuie să fii atent la volatilitatea acestor sume. Când Venus trece în Gemeni, atenția ta se va muta pe eficientizarea muncii de zi cu zi. Vei descoperi că poți face bani suplimentari din mici sarcini de consultanță sau prin utilizarea unor aplicații noi care optimizează fluxul de lucru. Este un moment bun pentru a-ți schimba telefonul sau laptopul cu un model care să îți permită o mai bună comunicare profesională.

DRAGOSTE: La începutul săptămânii, conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec poate cauza tensiuni cu partenerul din cauza unor probleme legate de gospodărie. Se poate desfășura o ceartă despre bugetul de renovare sau despre timpul prea scurt petrecut acasă. Totuși, vineri, conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur aduce o scânteie de pasiune neașteptată. Poți avea parte de o întâlnire romantică într-un loc neconvențional sau poți descoperi o latură surprinzătoare a partenerului care te face să te reîndrăgostești. Intrarea lui Venus în Gemeni va aduce o atmosferă mai relaxată în comunicarea cotidiană. Vei prefera să discuți vrute și nevrute cu persoana iubită în timp ce vă ocupați de treburile casei, transformând rutina într-un prilej de glumă și de apropiere intelectuală.

Articolul continuă după reclamă
Alexandru Păunescu Like
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Veţi cumpăra mai puţin online din cauza taxelor suplimentare?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Capricorn 20-24 aprilie 2026
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.