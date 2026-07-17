Horoscop săptămânal Capricorn 20-24 iulie 2026. Soarele începe să lumineze sectorul transformărilor interioare și al resurselor comune, ceea ce îți oferă forța necesară pentru a înțelege mai bine dinamicile de putere din viața personală.

Un rol esențial îl are însă Mercur, care își încheie retrogradarea în sectorul relațiilor oficiale și al parteneriatelor. Dacă în ultima perioadă ai avut sentimentul că nu ești pe aceeași lungime de undă cu cei din jur sau că discuțiile cu asociații sunt pline de neînțelegeri, acum dialogul se normalizează. Îți recapeți abilitatea de a negocia eficient și de a ajunge la acorduri echitabile. Mintea ta devine calmă și orientată spre soluții pragmatice, facilitând rezolvarea oricărui conflict și restabilirea unei atmosfere de respect reciproc în viața ta de zi cu zi.

BANI: În plan profesional și financiar, reluarea mișcării directe a lui Mercur în sectorul contractelor și al asocierilor, combinată cu sextilul armonios format cu Venus din sectorul studiilor, al legilor și al relațiilor cu străinătatea, anunță vești excelente. Este o perioadă extrem de favorabilă pentru a semna contracte oficiale sau pentru a stabili parteneriate comerciale noi. Dacă ai de rezolvat chestiuni juridice sau administrative legate de o afacere, documentele se aprobă acum rapid, fără întârzieri birocratice. Relațiile cu partenerii de afaceri sau cu clienții din alte orașe sau țări decurg impecabil, aducând noi oportunități de câștig financiar. Ai idei excelente despre comment să îți promovezi serviciile la un nivel mai înalt, iar prezența ta ordonată și serioasă îți asigură încrederea investitorilor sau a superiorilor tăi, ceea ce se reflectă pozitiv în venituri.

DRAGOSTE: Sectorul afectiv beneficiază de o atmosferă caldă, dominată de comunicare sinceră și dorință de evoluție comună. Aspectul armonios dintre planeta relațiilor din zona cuplului și Venus din zona filozofiei de viață și a călătoriilor te ajută să depășești orice neînțelegere trecută alături de partener. Puteți planifica o vacanță minunată sau o călătorie dorită sau puteți discuta despre principii de viață care vă unesc. Dacă ești o persoană singură, poți cunoaște pe cineva special prin intermediul unor activități academice, la un curs de dezvoltare personală sau în timpul unei călătorii. Această persoană te va atrage prin mentalitatea sa deschisă și prin modul cald în care privește viața. Discuțiile voastre vor curge extrem de natural, ceea ce îți oferă acea conexiune mentală și sufletească pe care o cauți, departe de orice superficialitate.