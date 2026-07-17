Tinerii români sunt primii pe reţele, dar ultimii la competențele digitale pe care angajatorii le consideră elementare. Jumătate dintre ei nu ştiu să facă un tabel în Excel, să gestioneze un document în Word sau să utilizeze anumite instrumente online. Lipsa acestor abilități îi costă deseori chiar jobul.

Doar 53% dintre tinerii români au competențe digitale. Singura țară care stă mai prost decât noi la acest capitol este Bulgaria.

"În niciun caz nu se pot angaja fără competențe digitale. Cam fiecare om care vine la un interviu este obligatoriu pentru el să știe să lucreze pachetul de bază. Să știe să lucreze într-un Word, într-un Excel, să știe să acceseze tot ce are legătură cu partea asta de internet", a explicat Aida Chivu, expert HR.

98% dintre angajatori vor ca tinerii să aibă competențe digitale de bază. În același timp, 38% dintre companii spun că lipsa acestor competențe le afectează activitatea și asta se traduce prin pierderea clienților sau lipsa productivității

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Generația care a crescut cu internetul și telefonul în mână confundă competențele digitale cu folosirea propriu-zisă a tehnologiei.

"Înseamnă, foarte concret, să știi, să înțelegi acest sistem, să ai competențe pentru analiză și gândire critică a informațiilor pe care le primești, de exemplu, de la inteligența artificială", a spus Melany Paşca, specialist în digitalizare.

Specialiștii spun că bazele acestor competențe se pun încă din școală, iar lipsa lor se vede mai târziu, la primul interviu sau în primele luni de muncă.

"Tinerii noștri sunt practic nepregătiți atunci când intră pe piața muncii. Este deosebit de important ca școala să pregătească încă din clasele primare competențele digitale, deci așa cum învățăm să citim, este foarte important să mergem și înspre alfabetizarea în noile tehnologii și în inteligența artificială", a mai spus Melany Paşca.

Între timp, companiile încearcă să acopere golurile prin cursuri și programe de pregătire.

"În ultima vreme se investește foarte mult în partea asta de competențe digitale, în inteligența artificială. Companiile pun la dispoziție traininguri, pregătiri sau oferă angajaților pachete prin care aceștia să își poată dezvolta anumite competențe", a precizat Aida Chivu.

74% dintre fișele de post analizate de Banca Mondială cer explicit cunoștințe Microsoft Office, iar Excel, Word, PowerPoint și Outlook sunt cele mai frecvent menționate aplicații. Și pe internet există cursuri speciale, acreditate de Ministerul Muncii, care costă câteva sute de lei.