Horoscop săptămânal Capricorn 24-28 noiembrie 2025

Horoscop săptămânal Capricorn 24-28 noiembrie 2025. Mercur conjunct cu Venus în acest sector aduce o discuție importantă cu o persoană din cercul tău social sau profesional.

la 21.11.2025 , 19:17
Poți clarifica un proiect de echipă, poți primi o propunere sau poți renegocia un rol. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter îți oferă exact ce ai nevoie: maturitate, structura și direcție. Saturn își încheie retrogradarea și aduce coerență în comunicare: în sfârșit exprimi ceea ce gândești fără rezerve și fără ambiguități.

BANI: Finanțele pot primi un impuls major prin intermediul unui grup, al unei echipe sau al unei recomandări. Mercur conjunct cu Venus favorizează colaborările avantajoase și negocierile inteligente. Poți primi o ofertă, poți avea un client nou sau poți primi ajutor pentru un proiect pe care îl dezvolți. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter arată că banii vin prin efort calculat și prin seriozitate. Saturn îți clarifică modul de lucru, iar Jupiter îți oferă noi posibilități de creștere.

DRAGOSTE: Mercur conjunct cu Venus te ajută să discuți despre viitorul relației sau să clarifici o situație confuză. Poți simți susținere din partea partenerului sau poți descoperi compatibilitate cu cineva din cercul de prieteni. Saturn finalizează o lecție legată de comunicare, iar Jupiter aduce deschidere emoțională. Cei singuri pot dezvolta o conexiune prin intermediul unui eveniment social, iar cei aflați într-o relație simt o stabilizare pozitivă.

