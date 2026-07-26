Horoscop săptămânal Capricorn 27-31 iulie 2026. Atenția ta se direcționează către gestionarea resurselor financiare complexe, investiții și reconfigurarea unor parteneriate de afaceri.

Conjuncția dintre Soare și Jupiter din domeniul banilor comuni, al creditelor și al moștenirilor aduce șanse mari de câștig prin intermediul altora, obținerea unei finanțări sau rezolvarea favorabilă a unui partaj. Luna Plină din zona veniturilor personale aduce la un punct culminant o situație salarială sau o sursă de câștig direct. Tensiunea dintre Venus din domeniul studiilor și al călătoriilor și Marte din zona sarcinilor zilnice de muncă poate aduce stres din cauza unor proceduri complicate la birou.

BANI: Planul financiar este extrem de dinamic și aduce deznodăminte importante. Poți încheia o etapă în care ai depins de un singur salariu sau poți obține renegocierea remunerației tale la locul de muncă. Finanțările, rambursările de taxe sau obținerea unui credit bancar sunt favorizate de conjunctura astrală, aducând sume importante de bani. Totuși, la serviciu pot apărea încurcături organizatorice din cauza unor reguli noi sau a unor instrucțiuni neclare venite de la distanță. Verifică cu atenție procedurile de lucru și nu te grăbi să execuți sarcini fără să ai toate datele necesare, pentru a evita greșelile de redactare.

DRAGOSTE: În viața de cuplu, temele principale sunt legate de încredere, intimitate și administrarea bugetului. Este o perioadă excelentă pentru a discuta deschis despre investițiile pe care doriți să le faceți împreună sau despre reorganizarea cheltuielilor familiei. Sprijinul financiar sau moral oferit de partener îți sporește sentimentul de siguranță. Pentru Capricornii singuri, atracția sentimentală poate apărea în cadrul unor activități educaționale sau culturale, însă agitația de la locul de muncă și programul supraîncărcat pot lăsa puțin timp pentru dezvoltarea unei noi povești de dragoste.