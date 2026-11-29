Horoscop săptămânal Capricorn 30 noiembrie - 04 decembrie 2026. Focusul săptămânii se mută pe viața socială, proiectele de viitor și eficiența la locul de muncă. Intrarea lui Venus în Scorpion îți aduce sprijin din partea prietenilor, popularitate în grupuri și șansa de a te conecta cu oameni influenți.

Trigonul Uranus-Pluto este un aspect de forță pentru tine, indicând o transformare benefică a veniturilor printr-o metodă nouă de lucru sau o tehnologizare a activității. Totuși, careul Marte-Uranus poate aduce stres legat de termene limită, acte sau deplasări în interes de serviciu, iar careul Mercur-Jupiter cere prudență în finanțele comune.

BANI: Sectorul financiar și profesional primește un impuls excelent de la trigonul Uranus-Pluto. Este momentul să implementezi idei inovatoare la serviciu, să optimizezi procesele sau să ceri o remunerație pe măsura rezultatelor tale. Venus în Scorpion favorizează câștigurile din proiecte colective, networking și mediul online. Fii atent însă la careul Mercur-Jupiter: nu investi bani comuni în planurile prietenilor fără un contract clar și evită împrumuturile riscante. Careul Marte-Uranus poate genera mici blocaje birocratice sau neînțelegeri cu colegii pe teme de procedură, dar organizarea ta naturală te va ajuta să le depășești.

DRAGOSTE: Socializarea este cheia stării tale de bine săptămâna aceasta. Cu Venus în Scorpion, ieșirile cu prietenii, evenimentele și activitățile de grup îți aduc bucurie și relaxare. Dacă ești singur, o relație de prietenie se poate transforma într-una romantică sau poți cunoaște pe cineva special într-un cerc comun. În cuplu, împărtășirea unor planuri de viitor și petrecerea timpului alături de alți oameni vă reîmprospătează dinamica. Singura grijă este să nu lași stresul profesional generat de careul Marte-Uranus să îți afecteze dispoziția acasă; separă clar programul de lucru de timpul personal.