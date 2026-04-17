Horoscop săptămânal Fecioară 20-24 aprilie 2026. Atmosfera generală este una de introspecție forțată și de gestionare a unor crize minore care necesită o abordare pragmatică.

Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec activează zona psihicului tău profund, dar și a datoriilor sau a banilor altora. Te-ai putea simți presat să achiți o datorie veche sau să rezolvi o problemă legată de o moștenire sau un partaj. Este o perioadă în care nu mai poți amâna lucrurile dificile și trebuie să acționezi cu maximă responsabilitate. Norocul tău vine de la intrarea Soarelui în Taur, care îți oferă o viziune mai optimistă și te ajută să vezi oportunități de creștere acolo unde alții văd doar probleme.

BANI: Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec poate însemna o confruntare dură cu o instituție financiară sau o discuție aprinsă cu partenerul de viață despre cheltuielile nesăbuite. Ai putea primi o notificare oficială pentru o plată restantă care trebuie onorată imediat. Totuși, conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur aduce o veste neașteptată legată de o investiție străină sau de un proces câștigat. Poți primi o sumă de bani dintr-o sursă la care nu te mai gândeai sau poți descoperi o metodă ingenioasă de a-ți diminua taxele. Când Venus trece în Gemeni, succesul tău profesional devine vizibil. Vei fi lăudat pentru agilitatea ta mentală și vei primi oferte de colaborare care presupun multă comunicare publică și reprezentare.

DRAGOSTE: În dragoste, intensitatea este cuvântul de ordine. Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec poate genera momente de gelozie sau de posesivitate dacă simți că nu deții controlul. Conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur poate aduce o întâlnire surprinzătoare în timpul unei călătorii sau prin intermediul unei persoane de la mare distanță. Te poți simți atras de cineva care are o viziune filozofică despre viață total opusă celei pe care o ai tu. Intrarea lui Venus în Gemeni îți oferă un aer de rafinament și eleganță, făcându-te foarte atractiv în mediul profesional. Este foarte posibil ca cineva din anturajul de lucru să își exprime admirația față de tine prin flirt.

