Horoscop săptămânal Fecioară 24-28 noiembrie 2025. Mercur conjunct cu Venus îți aduce o conversație care schimbă ceva concret: o invitație, o propunere, o discuție de reconciliere sau reluarea unui proiect.

Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter aduc maturitate și structură în interacțiunile tale. Saturn încheie retrogradarea și îți clarifică un raport cu o persoană apropiată. E o perioadă excelentă pentru negocieri, prezentări, examene sau întâlniri importante.

BANI: Mercur conjunct cu Venus îți dă puterea să comunici impecabil în discuții financiare. Poți renegocia un contract sau poți obține condiții mai bune. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter aduc rezultate solide: un acord se finalizează în favoarea ta, o plată se reglementează sau o colaborare se confirmă oficial. Saturn îți stabilizează gândirea și te ajută să iei decizii inteligente.

DRAGOSTE: Comunicarea este cheia. Mercur conjunct cu Venus te ajută să spui exact ceea ce simți, iar dialogurile devin constructive. Saturn finalizează o lecție despre limite, iar Jupiter aduce căldură emoțională. Cei aflați într-o relație pot discuta despre planuri, rutine sau așteptări. Cei singuri pot cunoaște pe cineva prin social media, prin mesaje sau printr-un context educațional.

