Horoscop săptămânal Fecioară 27-31 iulie 2026

Conjuncția dintre Soare și Jupiter din domeniul izolării, al protecției și al bilanțului personal îți oferă liniște sufletească, vindecare și sprijin invizibil în situațiile dificile. În planul activităților zilnice, Luna Plină din zona muncii și a sănătății marchează finalizarea unui proiect solicitant la birou sau încheierea unei etape din rutina ta obișnuită. Aspectul tensionat dintre Venus din domeniul propriei tale persoane și Marte din zona carierei poate aduce stări de agitație din cauza unor cerințe exagerate venite din partea șefilor.

BANI: Munca depusă în ultimul timp dă roade, iar la serviciu ajungi la finalul unei sarcini complexe sau al unui proiect ce a necesitat un efort prelungit. Este o perioadă bună pentru a evalua eficiența stilului tău de lucru și pentru a renunța la activitățile care îți consumă timpul fără să aducă un profit real. La locul de muncă pot apărea fricțiuni cu superiorii sau cu reprezentanții autorităților. Dorința ta de a face lucrurile perfect se lovește de graba și de deciziile impulsive ale șefilor. Evită conflictele deschise privind statutul tău profesional și menține o atitudine neutră, concentrând atenția pe calitatea rezultatelor obținute în mod discret.

DRAGOSTE: Starea ta emoțională îndeamnă la tăcere și la momente de introspecție. În relația de cuplu, este posibil să simți că ești copleșit de atribuțiile profesionale și că nu mai ai suficientă energie pentru viața de familie. Explică partenerului nevoia ta de odihnă pentru a evita impresia că te îndepărtezi intenționat. Pentru Fecioarele care nu au un partener, dorința de a arăta impecabil în societate poate atrage atenția, însă tensiunea acumulată la locul de muncă poate crea o barieră în calea noilor cunoștințe. Acordă timpul necesar pentru refacere fizică și nu te grăbi să intri în relații complexe înainte de a îți regăsi echilibrul interior.