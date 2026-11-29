Horoscop săptămânal Gemeni 30 noiembrie - 04 decembrie 2026. Ești în centrul atenției astrale, deoarece Uranus formează două aspecte majore: un trigon constructiv cu Pluto și un careu provocator cu Marte.

Simți o dorință puternică de libertate, de a schimba direcția de viață sau de a explora orizonturi noi prin studii și călătorii. În același timp, tensiunile domestice te pot trage înapoi. Venus intră în Scorpion, aducând o notă de armonie în rutina zilnică, iar Mercur, guvernatorul tău, face careu cu Jupiter, avertizând asupra suprasolicitării mentale și a promisiunilor greu de onorat.

BANI: La serviciu, intrarea lui Venus în Scorpion îmbunătățește relațiile cu colegii și te ajută să găsești plăcere în activitățile de zi cu zi. Este un moment bun pentru a negocia condiții mai bune de muncă sau pentru a atrage clienți noi prin profesionalism. Totuși, careul Mercur-Jupiter te avertizează să nu îți asumi mai multe sarcini decât poți duce și să verifici de două ori detaliile din e-mailuri sau documente oficiale. Trigonul Uranus-Pluto susține câștigurile din domenii legate de educație, comerț exterior, media sau tehnologie. Evită cheltuielile impulsive pentru casă, generate de stresul aspectului Marte-Uranus.

DRAGOSTE: Dinamica emoțională este intensă, mai ales în plan familial. Careul Marte-Uranus poate declanșa certuri bruște cu părinții sau cu partenerul pe tema responsabilităților casnice. Ai nevoie de spațiu personal, dar explică acest lucru cu tact, fără a părea distant. Pe de altă parte, Venus în Scorpion arată că gesturile mici, practice și grija reciprocă sunt cheia armoniei în cuplu săptămâna aceasta. Dacă ești singur, o poveste romantică poate începe chiar la locul de muncă sau într-un context legat de sănătate și sport. Psihic, ai nevoie de odihnă și de reducerea zgomotului informațional.