Horoscop săptămânal Leu 20-24 aprilie 2026. Te vei simți impulsionat să îți depășești condiția actuală și să cauți adevăruri mai profunde. Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec poate aduce însă anumite obstacole birocratice legate de studii sau de o plecare în străinătate.

S-ar putea să fii nevoit să refaci un dosar sau să susții un examen extrem de dificil care îți testează la maximum cunoștințele. Atmosfera generală este una de ambiție intelectuală dublată de o nevoie acută de certitudine. În acest timp, intrarea Soarelui în Taur îți îndreaptă atenția către realizările concrete, făcându-te să te întrebi cum poți aplica ceea ce înveți pentru a-ți asigura o poziție socială mai stabilă.

BANI: Conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur poate aduce o schimbare bruscă de poziție în ierarhia firmei sau o propunere de afaceri venită de la o persoană nonconformistă. Totuși, trebuie să fii pregătit să te adaptezi rapid noilor cerințe tehnologice. Odată ce Venus intră în Gemeni, abilitățile tale de networking vor deveni principala ta sursă de profit. Vei descoperi că discuțiile informale la o cafea cu persoane influente se pot transforma rapid în parteneriate lucrative. Este un moment propice pentru a lansa campanii de marketing sau pentru a atrage sponsori pentru proiectele tale creative.

DRAGOSTE: Dacă ești într-o relație, poți avea discuții serioase despre valorile morale și viziunile de viață divergente. Poate apărea o dispută legată de destinația unei vacanțe sau de modul în care ar trebui educați copiii, unde conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec te face să fii foarte ferm pe poziții. Schimbarea de vibe vine vineri, când conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur poate aduce un moment de surpriză totală din partea partenerului, poate un gest de rebeliune sau o propunere de a schimba radical rutina zilnică. Când Venus se mută în Gemeni, viața ta socială explodează. Vei fi invitat la numeroase evenimente unde flirtul va fi la ordinea zilei. Pentru cei singuri, acesta este momentul în care o simplă prietenie se poate transforma într-o poveste de dragoste ușoară și plină de comunicare intelectuală.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Întrebarea zilei Veţi cumpăra mai puţin online din cauza taxelor suplimentare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰