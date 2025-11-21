Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Leu 24-28 noiembrie 2025

Horoscop săptămânal Leu 24-28 noiembrie 2025. Mercur conjunct cu Venus aduce discuții importante cu o rudă sau o clarificare legată de locuință. Poți planifica o reorganizare, o mutare, o reparație sau un proiect domestic.

21.11.2025
Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter stabilizează relațiile din casă și aduc soluții practice acolo unde au existat tensiuni. Saturn își încheie retrogradarea și îți oferă o înțelegere profundă a unei dinamici familiale. E o săptămână calmă, în care armonia se restabilește treptat.

BANI: Finanțele pot fi influențate de o discuție domestică. Mercur conjunct cu Venus poate aduce decizii privind o cheltuială importantă în casă sau un plan de investiție. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter susțin rezultatele stabile: poți primi un sprijin, o aprobare sau o confirmare profesională. Este un moment bun pentru planuri financiare și pentru organizarea bugetului.

DRAGOSTE: Relațiile devin mai intime și mai sincere. Mercur conjunct cu Venus favorizează dialogurile profunde și atmosfera afectivă caldă. Saturn îți aduce răbdare în discuțiile mai sensibile. Cei aflați într-o relație pot avea momente de apropiere emoțională și pot discuta despre un proiect comun legat de casă. Cei singuri pot întâlni pe cineva prin intermediul familiei sau într-un context domestic.

