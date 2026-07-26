Horoscop săptămânal Leu 27-31 iulie 2026. Săptămâna este de o importanță majoră pentru tine, aducând un nivel uriaș de energie, optimism și dorință de afirmare.

Conjuncția dintre Soare și Jupiter chiar în domeniul propriei tale persoane îți sporește carisma, încrederea și îți deschide ușile către noi etape de dezvoltare personală. Totuși, Luna Plină din zona parteneriatelor de viață și a colaborărilor aduce un moment de deznodământ în relații. O colaborare profesională ajunge la un punct terminus sau în căsnicie se ia o decizie clară privind direcția viitoare. Tensiunea dintre Venus din zona resurselor financiare și Marte din domeniul prietenilor poate genera neînțelegeri legate de bani împrumutați sau cheltuieli colective.

BANI: Pe plan profesional, ești în centrul atenției și poți iniția proiecte ambițioase care îți vor aduce prestigiu. Abilitatea ta de a conduce este recunoscută, iar deciziile pe care le iei în această perioadă au un impact puternic. Cu toate acestea, Luna Plină poate aduce încheierea unui contract de colaborare sau renegocierea fermă a termenilor în cadrul unui parteneriat comercial. Fii foarte atent la tranzacțiile financiare care implică prieteni sau grupuri de lucru. Pot apărea dispute din cauza unor sume de bani vehiculate în cadrul unor proiecte comune sau din cauza unor cotizații. Păstrează o evidență clară a cheltuielilor și nu garanta financiar pentru alte persoane.

DRAGOSTE: În viața de cuplu, evenimentele din aceste zile aduc clarificare. Este momentul în care tu și partenerul de viață stabiliți dacă mergeți pe același drum sau dacă este nevoie de schimbări fundamentale în modul de conviețuire. Încrederea te ajută să îți exprimi cerințele fără teama de a fi respins. În cazul în care nu ai un partener, magnetismul tău atrage numeroase priviri, însă există riscul să cheltuiești sume exagerate la ieșirile în oraș pentru a impresiona. Caută să clădești legături bazate pe valori comune și nu pe aparențe sau pe gesturi financiare extravagante în fața celor din jur.