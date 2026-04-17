Horoscop săptămânal Peşti 20-24 aprilie 2026. Te afli într-un proces de reevaluare a modului în care îți gestionezi banii dar și propria stimă de sine. Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec aduce o necesitate urgentă de a pune ordine în buget.

Te poți simți restricționat de anumite datorii sau poți decide să faci o economie drastică pentru a atinge un obiectiv material. Atmosfera generală este una de rigoare financiară, unde fiecare leu contează. Intrarea Soarelui în Taur vine ca o gură de aer proaspăt, facilitând comunicarea cu cei din jur și oferindu-ți idei practice despre cum să îți valorifici mai bine talentele native pentru a obține profit.

BANI: Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec indică faptul că la începutul săptămânii s-ar putea să ai de gestionat o problemă legată de un cont blocat sau de o plată întârziată care necesită intervenția ta energică. Totuși, vineri, conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur aduce o veste fulgerătoare prin intermediul unui apel telefonic sau al unui e-mail. Poate fi vorba de o propunere de colaborare pe termen scurt, dar extrem de bine plătită, care implică deplasări sau comunicare. Când Venus trece în Gemeni, te vei concentra pe îmbunătățirea spațiului de locuit. Poți găsi oferte excelente pentru mobilier sau poți decide să investești în obiecte care să facă lucrul de acasă mult mai plăcut.

DRAGOSTE: Din punct de vedere emoțional, începi săptămâna cu o stare de pragmatism care poate fi interpretată greșit de partener ca fiind răceală. Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec te face să te gândești mai mult la siguranța materială decât la romantism. Schimbarea vine însă vineri, când conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur aduce o surpriză plăcută în timpul unei plimbări sau al unei discuții banale cu un vecin. Poți primi un compliment neașteptat care să îți ridice moralul. Odată ce Venus pășește în Gemeni, vei simți nevoia de mai multă armonie în casă. Vei comunica mult mai ușor cu membrii familiei și vei reuși să aplanezi eventuale conflicte prin diplomație și un strop de umor, transformând mediul domestic într-un loc plin de voie bună.

