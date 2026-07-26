Horoscop săptămânal Peşti 27-31 iulie 2026. Săptămâna iulie aduce o concentrare masivă pe organizarea muncii de zi cu zi și pe îmbunătățirea stării de sănătate.

Conjuncția dintre Soare și Jupiter din domeniul sarcinilor curente și al stilului de viață aduce oportunități de angajare, condiții mai bune la birou și o stare generală de vitalitate. În paralel, Luna Plină din zona izolării și a subconștientului aduce la suprafață unele capitole neîncheiate din trecut sau nevoia de a renunța la obiceiuri nocive. Tensiunea dintre Venus din domeniul parteneriatelor și Marte din zona căminului poate aduce neînțelegeri între partenerul de viață și membrii familiei din cauza spațiului de locuit.

BANI: La locul de muncă, volumul de activitate este mare, însă eficiența ta este apreciată, iar relațiile cu colegii se îmbunătățesc considerabil. Este un moment excelent pentru a eficientiza procedurile zilnice, pentru a obține un mediu de lucru mai confortabil sau pentru a prelua proiecte mai bine remunerate. Totuși, proiectele profesionale pot suferi întârzieri dacă apar probleme neprevăzute acasă. Discuțiile legate de vânzarea unei locuințe, renovări sau împărțirea unor responsabilități familiale pot genera tensiuni și îți pot distrage atenția de la îndatoririle profesionale. Păstrează delimitate treburile casnice de cele de la birou.

DRAGOSTE: În plan sentimental, dinamica dintre partenerul de viață și familia ta de origine poate fi destul de delicată. Pot izbucni conflicte legate de modul în care este administrată gospodăria sau de amestecul părinților în deciziile de cuplu. Este necesar să fii un mediator calm și realist pentru a preveni escaladarea disputelor. Pentru Peștii singuri, căutarea unui partener stabil este favorizată, însă amintirile unei vechi relații pot crea ezitări. Luna Plină te ajută să eliberezi definitiv trecutul emoțional și să îți deschizi sufletul către o nouă etapă afectivă bazată pe respect și sprijin reciproc.