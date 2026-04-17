Horoscop săptămânal Rac 20-24 aprilie 2026. Te afli sub o presiune considerabilă de a demonstra că ești un profesionist desăvârșit. Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec te pune în fața unor provocări legate de autoritate.

S-ar putea să ai de gestionat un conflict cu un superior sau să fii nevoit să finalizezi o sarcină extrem de complexă într-un timp record. Atmosfera generală este una de testare a limitelor, dar succesul tău depinde de cât de disciplinat vei reuși să fii. În tot acest context, intrarea Soarelui în Taur aduce o rază de speranță, facilitând sprijinul din partea unor prieteni influenți care pot interveni în favoarea ta exact în momentele critice.

BANI: Profesional, ești într-o perioadă de consolidare, dar conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec avertizează asupra unor posibile amenzi sau întârzieri de plată dacă nu respecți procedurile oficiale. Fii foarte atent la semnarea documentelor oficiale luni și marți. Vineri însă, conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur poate aduce un câștig neașteptat prin intermediul unei rețele sociale sau al unui premiu profesional. Poate fi vorba de o invitație la un proiect de consultanță foarte bine plătit care apare de nicăieri. Când Venus trece în Gemeni, vei simți nevoia să fii mai discret cu cheltuielile tale.

DRAGOSTE: Viața emoțională este strâns legată de imaginea ta publică în acest interval. Este posibil ca stresul de la locul de muncă să se răsfrângă asupra relației de cuplu la începutul săptămânii. Cu toate acestea, spre finalul săptămânii, atmosfera se relaxează considerabil. Conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur te poate aduce în contact cu o persoană fascinantă prin intermediul cercului de prieteni. Te poți trezi invitat la o petrecere unde vei cunoaște pe cineva care îți împărtășește viziunile de viitor. Intrarea lui Venus în Gemeni te va determina să cauți mai multă profunzime în discuțiile private.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Întrebarea zilei Veţi cumpăra mai puţin online din cauza taxelor suplimentare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰