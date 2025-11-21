Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Rac 24-28 noiembrie 2025

Horoscop săptămânal Rac 24-28 noiembrie 2025. Mercur conjunct cu Venus în zona pasiunilor îți activează un proiect personal, o idee artistică sau o activitate care îți aduce bucurie.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 19:13
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Rac 24-28 noiembrie 2025 - Shutterstock

Poți relua un hobby sau poți relansa un proiect întrerupt. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter aduc maturitate și noroc în inițiativele tale: primești sprijin, inspirație și feedback valoros. Saturn își încheie retrogradarea și îți clarifică un obiectiv personal. Este o perioadă în care te simți din nou motivat să creezi și să te exprimi autentic.

BANI: Financiar, câștigurile pot veni printr-un proiect personal sau printr-o activitate creativă. Mercur conjunct cu Venus te ajută să comunici eficient, să îți prezinți ideile și să atragi colaboratori. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter pot aduce stabilizarea unei plăți, obținerea unui acord avantajos sau descoperirea unei noi surse de venit. Ai ocazia să transformi un talent într-un rezultat concret. În a doua parte a săptămânii, poți primi o veste financiară foarte bună.

DRAGOSTE: Viața afectivă devine mai caldă și mai matură. Mercur conjunct cu Venus aduce declarații sincere, momente tandre și dorința de reconectare. Saturn finalizează o lecție emoțională și te ajută să înțelegi ce cauți într-o relație. Cei aflați într-un cuplu pot discuta despre viitor, despre un plan comun sau despre consolidarea legăturii. Cei singuri pot fi atrași de cineva stabil, autentic, cu intenții clare.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
&#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Rac 24-28 noiembrie 2025