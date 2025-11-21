Horoscop săptămânal Rac 24-28 noiembrie 2025. Mercur conjunct cu Venus în zona pasiunilor îți activează un proiect personal, o idee artistică sau o activitate care îți aduce bucurie.

Poți relua un hobby sau poți relansa un proiect întrerupt. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter aduc maturitate și noroc în inițiativele tale: primești sprijin, inspirație și feedback valoros. Saturn își încheie retrogradarea și îți clarifică un obiectiv personal. Este o perioadă în care te simți din nou motivat să creezi și să te exprimi autentic.

BANI: Financiar, câștigurile pot veni printr-un proiect personal sau printr-o activitate creativă. Mercur conjunct cu Venus te ajută să comunici eficient, să îți prezinți ideile și să atragi colaboratori. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter pot aduce stabilizarea unei plăți, obținerea unui acord avantajos sau descoperirea unei noi surse de venit. Ai ocazia să transformi un talent într-un rezultat concret. În a doua parte a săptămânii, poți primi o veste financiară foarte bună.

DRAGOSTE: Viața afectivă devine mai caldă și mai matură. Mercur conjunct cu Venus aduce declarații sincere, momente tandre și dorința de reconectare. Saturn finalizează o lecție emoțională și te ajută să înțelegi ce cauți într-o relație. Cei aflați într-un cuplu pot discuta despre viitor, despre un plan comun sau despre consolidarea legăturii. Cei singuri pot fi atrași de cineva stabil, autentic, cu intenții clare.

