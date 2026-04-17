Horoscop săptămânal Săgetător 20-24 aprilie 2026

Horoscop săptămânal Săgetător 20-24 aprilie 2026. Săptămâna aceasta te provoacă să îți asumi responsabilitatea pentru propriile tale talente și pasiuni. Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec îți cere să lucrezi din greu la un proiect creativ sau să rezolvi o problemă disciplinară legată de copii.

de Alexandru Păunescu

la 17.04.2026 , 15:51
Atmosfera generală este una de entuziasm controlat, unde dorința ta de distracție este limitată de niște termene clare sau de reguli morale stricte. Totuși, intrarea Soarelui în Taur te va ajuta să îți ancorezi ideile strălucitoare în realitate, transformând hobby-urile în activități productive care îți pot aduce, în timp, recunoaștere și stabilitate.

BANI: Vineri, conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur poate aduce o schimbare radicală la locul de muncă, cum ar fi introducerea unui nou sistem informatic care îți simplifică enorm viața sau o ofertă de job într-un domeniu avangardist. Când Venus trece în Gemeni, negocierile de contracte și parteneriatele devin foarte dinamice. Vei avea oportunitatea să semnezi acorduri cu parteneri care apreciază flexibilitatea ta. Este o perioadă excelentă pentru vânzări și marketing, deoarece reușești să îți prezinți serviciile într-o lumină foarte atractivă, adaptându-ți mesajul în funcție de fiecare client în parte.

DRAGOSTE: Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec te poate face să pari autoritar în fața persoanei iubite. Poți stabili reguli stricte de petrecere a timpului liber sau o discuție dificilă cu copiii despre performanțele lor școlare. Însă vineri, conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur poate aduce o mică revoluție în rutina de cuplu. S-ar putea să decideți să adoptați un stil de viață mai sănătos împreună sau să cumpărați un gadget neobișnuit pentru casă. Odată ce Venus intră în Gemeni, viața ta sentimentală devine mult mai ușoară și plină de varietate. Flirtul prin mesaje va deveni o constantă, iar comunicarea cu partenerul va fi plină de curiozitate și noutate.

Articolul continuă după reclamă
Alexandru Păunescu Like
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Veţi cumpăra mai puţin online din cauza taxelor suplimentare?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Săgetător 20-24 aprilie 2026
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.