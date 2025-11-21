Horoscop săptămânal Săgetător 24-28 noiembrie 2025. Mercur conjunct cu Venus activează zona subconștientului, ceea ce înseamnă că poți avea revelații, visuri intense, momente de introspecție sau clarificări legate de o situație afectivă sau profesională.

Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter îți aduc o formă de stabilitate emoțională: înțelegi de ce ai reacționat într-un anumit fel, de ce ai amânat ceva sau de ce o relație a mers într-o direcție specifică. Saturn își încheie retrogradarea și clarifică un aspect legat de familie sau locuință. Poți lua o decizie importantă privind un spațiu, un membru al familiei sau o responsabilitate domestică.

BANI: Financiar, lucrurile se mișcă discret, dar ferm. Mercur conjunct cu Venus poate aduce informații confidențiale sau discuții în culise despre un proiect profesional. Poți descoperi o oportunitate neașteptată sau poți primi o sugestie valoroasă de la cineva din umbră. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter îți oferă prudența necesară pentru a lua decizii inteligente. Saturn finalizează o etapă de ezitare, iar tu devii mult mai sigur în privința direcției financiare.

DRAGOSTE: Mercur conjunct cu Venus te ajută să accesezi emoții pe care nu le-ai exprimat. Saturn își încheie retrogradarea și delimitează o lecție majoră: poate o limită era necesară, poate o relație trebuia reașezată sau poate aveai nevoie de timp pentru a te vindeca. Cei singuri pot simți atracție pentru o persoană discretă, matură, posibil cu care au avut o conexiune confuză în ultimele luni. Venus trigon Jupiter aduce speranță, conexiuni reale și un sentiment profund de încredere în viitor.

