Horoscop săptămânal Săgetător 30 noiembrie - 04 decembrie 2026. Săptămâna te invită la introspecție, dar și la gestionarea atentă a relațiilor profesionale și de parteneriat. Intrarea lui Venus în Scorpion aduce nevoia de liniște, discreție și vindecare emoțională.

Careul Mercur-Jupiter poate genera confuzie în planurile de călătorie, studii sau acte oficiale, așa că este bine să nu te grăbești cu concluziile. În plan exterior, careul Marte-Uranus aduce tensiuni bruște cu un superior, un partener de afaceri sau partenerul de viață. Din fericire, trigonul Uranus-Pluto te ajută să găsești soluții inteligente prin dialog.

BANI: La locul de muncă, Marte îți dă ambiție și dorință de afirmare, dar careul cu Uranus avertizează asupra unor conflicte cu colaboratorii sau clienții importanți. Cineva poate schimba regulile jocului pe neașteptate, obligându-te să improvizezi. Nu reacționa impulsiv; folosește trigonul Uranus-Pluto pentru a negocia în termeni noi și pentru a-ți prezenta ideile cu claritate. Venus în Scorpion favorizează munca din culise, pregătirea unor proiecte viitoare sau câștigurile discrete. Evită deciziile financiare luate pe baza unor informații incomplete și amână semnarea contractelor majore dacă simți că lipsesc detalii esențiale.

DRAGOSTE: Viața afectivă este marcată de nevoia de intimitate și de clarificarea unor sentimente mai vechi. Venus în Scorpion poate reactiva amintiri legate de o fostă iubire sau poate aduce o atracție secretă. În cuplu, careul Marte-Uranus creează riscul unor discuții aprinse pe tema timpului petrecut la muncă versus timpul dedicat relației. Partenerul poate simți că ești prea concentrat pe carieră. Alege o abordare calmă și sinceră; trigonul Uranus-Pluto favorizează discuțiile profunde care pot revitaliza relația. Psihic, ai nevoie de somn suficient și de momente de deconectare de la agitația zilnică.