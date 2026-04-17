Horoscop săptămânal Scorpion 20-24 aprilie 2026

Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec te obligă să fii extrem de eficient la locul de muncă, dar poate aduce și o epuizare fizică dacă nu ești atent. Atmosfera generală este una de rigoare militară în programul tău cotidian. S-ar putea să fii nevoit să preiei sarcinile unui coleg bolnav sau să finalizezi o documentație tehnică extrem de aridă. Din fericire, intrarea Soarelui în Taur aduce un echilibru prin relațiile cu ceilalți, oferindu-ți posibilitatea de a găsi aliați care să îți ușureze povara zilnică dacă înveți să ceri ajutorul.

BANI: Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec poate însemna un volum uriaș de muncă fără beneficii imediate la începutul săptămânii. Totuși, vineri, conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur în sectorul parteneriatelor poate aduce o propunere de colaborare care vine cu o sumă de bani surprinzătoare. Poți semna un contract de prestări servicii cu un client nou care dorește rezultate imediate și este dispus să plătească triplu. Odată cu intrarea lui Venus în Gemeni, atenția ta se va muta pe gestionarea banilor partenerului sau pe obținerea unor finanțări. Vei descoperi că ai un talent deosebit în a negocia dobânzi mai bune sau în a atrage investitori pentru ideile tale, folosind informații bine documentate și un discurs plin de carismă.

DRAGOSTE: Dacă începutul săptămânii te găsește preocupat de detalii administrative și de sănătate, ceea ce poate duce la o neglijare a partenerului, finalul săptămânii aduce o răsturnare de situație spectaculoasă. Conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur poate aduce o cerere în căsătorie neașteptată sau, dimpotrivă, o decizie bruscă de a te elibera dintr-o relație care te limita. Când Venus trece în Gemeni, intimitatea capătă o dimensiune mult mai verbală. Vei simți nevoia să comunici mai mult în dormitor, să împărtășești fantezii sau să explorezi latura psihologică a dorinței. Comunicarea sinceră despre nevoile tale emoționale va deveni instrumentul principal pentru consolidarea legăturii de cuplu.

