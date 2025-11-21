Horoscop săptămânal Scorpion 24-28 noiembrie 2025. Pentru tine, aspectele săptămânii au un impact puternic, fiindcă Mercur și Venus se află chiar în zodia ta.

Conjuncția dintre cele două planete îți amplifică atât inteligența emoțională, cât și farmecul personal. Poți atrage atenție, susținere, oportunități și persoane care îți recunosc valoarea. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter îți oferă maturitate, coerență și capacitatea de a structura un plan personal important. Saturn își încheie retrogradarea în zona creativității și a bucuriilor personale, ceea ce înseamnă că în sfârșit înțelegi un blocaj afectiv sau un mecanism interior care te-a ținut pe loc în ultimele luni.

BANI: Mercur conjunct cu Venus în zodia ta te ajută să te prezinți impecabil în negocieri, să convingi și să atragi oportunități financiare. Poți iniția o discuție despre salariu, poți renegocia un contract sau poți primi o ofertă pe care o așteptai. Trigoanele cu Saturn și Jupiter sunt printre cele mai bune combinații posibile: Saturn îți dă stabilitate, iar Jupiter îți aduce expansiune.

DRAGOSTE: Mercur conjunct cu Venus în zodia ta îți aduce una dintre cele mai bune perioade afective din ultimele luni. Cei aflați într-o relație pot avea discuții profunde care clarifică nesiguranțe, nevoi și direcții comune. Saturn finalizează un blocaj legat de vulnerabilitate, iar tu poți vorbi mult mai natural despre ce simți. Cei singuri atrag oameni serioși, maturi și compatibili, iar Venus trigon Jupiter poate aduce chiar o întâlnire cu cineva care îți oferă sentimentul de stabilitate din primele discuții.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰