Horoscop săptămânal Scorpion 27-31 iulie 2026

Conjuncția dintre Soare și Jupiter din domeniul carierei și al statutului social indică un succes major, o promovare sau obținerea unui rol de conducere. În contrast, Luna Plină din zona familiei și a locuinței cere rezolvarea unei chestiuni casnice. Poți finaliza cumpărarea unei proprietăți, o renovare sau o etapă importantă în viața părinților. Tensiunea dintre Venus din domeniul prietenilor și Marte din zona resurselor financiare comune poate genera dispute aprinse legate de bani împrumutați sau afaceri de grup.

BANI: Ascensiunea profesională vine la pachet cu oportunități financiare deosebite, renegocieri de salariu sau măriri de venituri rezultate din funcția deținută. Imaginea ta la locul de muncă este excelentă, iar superiorii îți apreciază rezultatele. Cu toate acestea, este necesară o atenție sporită în privința datoriilor, a împrumuturilor sau a investițiilor făcute împreună cu partenerii de afaceri ori cu prietenii. Nu amesteca relațiile de amiciție cu tranzacțiile financiare, deoarece pot apărea pierderi din cauza impulsivității sau a lipsei de transparență. Achită la timp taxele și verifică fiecare clauză înainte de a semna acte de creditare.

DRAGOSTE: Dinamicile dintre viața profesională și cea de familie solicită un echilibru delicat. Succesul de la serviciu poate aduce momente de bucurie, însă cerințele celor din casă necesită prezența ta fizică și emoțională. În relația de cuplu, discuțiile despre moșteniri, bugetul comun sau administrarea bunurilor deținute împreună pot deveni tensionate dacă încerci să impui decizii drastice. Pentru Scorpionii singuri, mediul profesional este cel mai favorabil pentru noi cunoștințe, dar este recomandat să eviți implicarea în triunghiuri amoroase sau în legături bazate doar pe interese materiale de moment.