Horoscop săptămânal Scorpion 30 noiembrie - 04 decembrie 2026. Ești vedeta săptămânii, odată cu intrarea lui Venus în semnul tău, care îți sporește magnetismul, încrederea în sine și dorința de reînnoire.

Alături de Mercur aflat tot în Scorpion, ai o minte ascuțită și o putere mare de convingere. Totuși, careul Mercur-Jupiter te avertizează să nu fii prea tranșant în fața autorităților sau să nu faci promisiuni profesionale exagerate. Trigonul Uranus-Pluto susține transformările profunde legate de casă, familie și finanțe comune, în timp ce careul Marte-Uranus cere prudență în relațiile cu prietenii pe teme financiare.

BANI: În carieră, ambițiile tale sunt mari, dar careul Mercur-Jupiter indică riscul unor neînțelegeri cu șefii sau al unei suprasolicitări din dorința de a demonstra totul deodată. Păstrează o atitudine diplomatică și lasă rezultatele să vorbească. Financiar, careul Marte-Uranus avertizează asupra unor cheltuieli bruște sau a unor tensiuni legate de bani împrumutați, taxe ori investiții comune cu prietenii. Evită să te asociezi financiar cu persoane pe care nu le cunoști bine. Pe de altă parte, trigonul Uranus-Pluto poate aduce o soluție excelentă pentru un credit imobiliar, o renovare sau o reorganizare a bugetului familiei.

DRAGOSTE: Cu Venus în semnul tău, devii irezistibil și atragi atenția fără efort. Este momentul ideal pentru a-ți reîmprospăta imaginea, a lua inițiativa în plan amoros și a aduce mai multă pasiune în cuplu. Partenerul va aprecia autenticitatea și căldura ta, cu condiția să eviți tendința de a controla totul. Dacă ești singur, șansele de a începe o poveste intensă cresc considerabil. Pe plan social, careul Marte-Uranus poate aduce o ruptură bruscă de un amic sau o tensiune într-un grup, dar acest lucru te ajută să păstrezi lângă tine doar oamenii cu adevărat loiali.