Horoscop săptămânal Taur 20-24 aprilie 2026. Te afli într-un punct de cotitură unde trebuie să înfrunți anumite limitări autoimpuse.

Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec activează o zonă a izolării, ceea ce te poate face să te simți retras sau copleșit de responsabilități ascunse de ochii lumii. Este o perioadă în care poți lucra intens la un proiect secret sau poți rezolva o problemă de sănătate care necesită disciplină strictă. Intrarea Soarelui în semnul tău îți oferă însă energia necesară pentru a ieși la lumină, oferindu-ți o doză proaspătă de vitalitate și încredere în forțele proprii exact când ai mai mare nevoie.

BANI: Evenimentul major este reprezentat de conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur, care are loc chiar în sfera personalității tale, afectând modul în care îți gestionezi resursele. Poți fi beneficiarul unei prime substanțiale pentru o idee inovatoare pe care ai prezentat-o în trecut. Când Venus trece în Gemeni, atenția ta se va muta direct pe fluxul de numerar. Vei avea ocazia să porți discuții despre măriri salariale sau să descoperi că poți monetiza un hobby legat de scris sau de comerț online. Este un moment excelent pentru a semna contracte care vizează plăți rapide sau comisioane din vânzări.

DRAGOSTE: Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec poate scoate la iveală un secret sau o nemulțumire veche pe care ai tot amânat să o discuți. Te poți simți blocat într-o tăcere autoimpusă până vineri. Totuși, conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur promite o eliberare spectaculoasă. Dacă ești într-o relație, poți propune partenerului o schimbare majoră de stil de viață sau o escapadă spontană. Poți prmi o declarație de dragoste neașteptată din partea cuiva la care nu te-ai fi gândit. Odată cu mutarea lui Venus în Gemeni, comunicarea în cuplu devine mult mai fluidă, flirtul și mesajele amuzante luând locul seriozității excesive de la începutul intervalului.

Alexandru Păunescu

