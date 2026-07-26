Horoscop săptămânal Taur 27-31 iulie 2026

Conjuncția dintre Soare și Jupiter din domeniul căminului și al patrimoniului aduce motive de bucurie în casă, posibilitatea de a extinde spațiul de locuit sau rezolvarea favorabilă a unei chestiuni legate de o proprietate. În același timp, Luna Plină din zona carierei și a reputației profesionale aduce un punct culminant la serviciu. Un proiect important coordonat de tine ajunge la final sau primești o evaluare din partea conducerii. Tensiunea dintre Venus din domeniul timpului liber și Marte din zona resurselor financiare te avertizează să fii atent la tentația de a face cheltuieli impulsive pentru plăceri de moment.

BANI

Planul financiar necesită o gestionare foarte strictă în aceste zile. Deși pe plan profesional obții recunoaștere și îți consolidezi poziția la locul de muncă, bugetul personal poate suferi din cauza unor cumpărături neplanificate. Apare riscul de a cheltui sume mari pe obiecte de decor, activități recreative sau cadouri scumpe. La serviciu, finalizarea unui contract sau prezentarea unui bilanț aduce stabilitate și claritate privind direcția ta profesională. Evită investițiile speculative sau deciziile bănești luate sub impulsul momentului. Este un moment excelent pentru a negocia condiții mai bune de muncă sau pentru a stabili obiective clare privind evoluția ta în cadrul companiei.

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DRAGOSTE: În viața de cuplu, atenția se îndreaptă către organizarea căminului și armonia din casă. Relația cu partenerul este caldă atunci când discutați despre îmbunătățirea spațiului de locuit sau despre planurile ce privesc familia. Totuși, pot apărea tensiuni din cauza neînțelegerilor legate de sumele alocate pentru distracții sau pentru activitățile copiilor. Dacă nu ai o relație partenerială, poți cunoaște pe cineva prin intermediul unui hobby, dar diferențele privind modul de gestionare a banilor pot crea mici reticențe. Comunicarea transparentă despre valorile comune va ajuta la menținerea echilibrului și la evitarea disputelor inutile.