Horoscop săptămânal Taur 30 noiembrie - 04 decembrie 2026. Pentru tine, accentul săptămânii cade pe zona financiară și pe relațiile de parteneriat. Trigonul dintre Uranus și Pluto aduce o șansă rară de a-ți transforma statutul profesional printr-o idee inovatoare sau o schimbare de strategie financiară.

Totuși, Marte face un careu tensionat cu Uranus, semnalând cheltuieli neprevăzute sau conflicte legate de timp liber și creativitate. Venus, guvernatoarea ta, intră în Scorpion, mutând focusul pe cuplu și asocieri, în timp ce careul Mercur-Jupiter poate genera dezacorduri între partener și familia de origine.

BANI: Sectorul profesional beneficiază de o deschidere majoră datorită trigonului dintre Uranus și Pluto. Poți primi o propunere de colaborare care îți crește vizibilitatea sau poți implementa o metodă nouă de lucru ce îți sporește veniturile. Fii atent însă la careul Marte-Uranus: evită speculațiile financiare, jocurile de noroc sau achizițiile scumpe făcute sub impulsul momentului. Dacă ai proiecte creative sau o afacere proprie, nu te grăbi să investești tot bugetul dintr-o dată. În negocierile cu partenerii de afaceri, careul Mercur-Jupiter cere realism; nu accepta condiții vagi doar din dorința de a încheia rapid o înțelegere.

DRAGOSTE: Tranzitul lui Venus în Scorpion este vestea bună a săptămânii pentru viața sentimentală, aducând pasiune, loialitate și dorința de a consolida relația. Dacă ești într-un cuplu, atmosfera devine mai intensă, dar careul Mercur-Jupiter poate aduce discuții aprinse despre locuință, renovări sau implicarea rudelor în viața voastră. Ascultă punctul de vedere al partenerului fără a deveni rigid. Pentru cei singuri, acest tranzit favorizează întâlnirile cu potențial serios, dar este indicat să nu idealizezi persoana de lângă tine din prima clipă. Emoțional, te simți mai sigur pe tine atunci când stabilești limite clare.