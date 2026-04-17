Horoscop săptămânal Vărsător 20-24 aprilie 2026. Te vei simți provocat să îți susții ideile cu o forță neobișnuită. Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec aduce o energie de concentrare mentală extremă, fiind momentul ideal pentru a scrie un raport tehnic complex sau pentru a studia pentru un examen de certificare.

Atmosfera generală este una de agitație intelectuală dublată de o nevoie de precizie. S-ar putea să fii implicat în discuții aprinse cu frații sau vecinii pe teme administrative. Intrarea Soarelui în Taur îți oferă însă ancora de care ai nevoie, îndemnându-te să îți muți atenția și către confortul casei tale pentru a-ți reîncărca bateriile după atâta efort mental.

BANI: Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec sugerează că ai putea primi o sarcină care presupune multă responsabilitate legată de documente oficiale. Fii vigilent vineri, când conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur în sectorul locuinței poate aduce o cheltuială imprevizibilă pentru casă sau, dimpotrivă, o oportunitate de a vinde un imobil la un preț foarte bun. Poți primi o ofertă de a lucra de acasă pentru o companie străină, cu un salariu peste așteptări. Când Venus se mută în Gemeni, creativitatea ta va deveni o sursă directă de venit. Poți câștiga bani din scris, din cursuri online sau din proiecte care implică divertismentul. Abilitatea ta de a prezenta idei complexe într-un mod simplu și atractiv va atrage clienți noi.

DRAGOSTE: Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec te face foarte direct, poate chiar prea tăios în discuțiile cu partenerul. Poți primi un mesaj lung și plin de argumente despre tot ce nu funcționează în relație, cerând soluții imediate. Conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur poate însemna o schimbare surpriză în dinamica familială, cum ar fi vizita neanunțată a unor rude care aduc vești bune. Odată ce Venus intră în Gemeni, viața ta amoroasă devine un teren de joacă. Vei avea parte de mult flirt, ieșiri spontane și discuții despre hobby-uri comune. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva interesant prin intermediul unui grup de discuții sau al unei aplicații, conexiunea fiind instantanee datorită compatibilității intelectuale.

