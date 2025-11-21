Horoscop săptămânal Vărsător 24-28 noiembrie 2025. Mercur conjunct cu Venus aduce o discuție importantă cu o autoritate, un superior sau o persoană influentă.

Poți primi apreciere, o propunere sau poți clarifica niște responsabilități. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter îți aduc stabilitate și oportunități solide: poate un proiect primește undă verde, poate o responsabilitate îți este oficial transferată sau poate un rol se clarifică. Saturn își încheie retrogradarea în zona resurselor și îți aduce înțelegere financiară: îți devine clar unde trebuie să investești timpul și energia ta.

BANI: Mercur conjunct cu Venus te ajută să negociezi cu eleganță și să formulezi argumente convingătoare. Poți primi un bonus, o ofertă sau o confirmare financiară din partea unei autorități. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter îți oferă stabilitate și extindere. Saturn finalizează o etapă de confuzie financiară, iar tu devii mult mai sigur de modul în care cheltuiești și câștigi. Jupiter aduce posibilitatea unui câștig suplimentar sau a unei colaborări pe termen apropiat.

DRAGOSTE: Mercur conjunct cu Venus îți oferă farmec și încredere: partenerul te vede într-o lumină foarte favorabilă. Cei singuri pot atrage pe cineva prin intermediul muncii, al unui eveniment sau al unei discuții profesionale. Saturn clarifică o lecție legată de încredere și îți permite să construiești relații stabile, fără confuzie. Jupiter aduce căldură, naturalețe și apropiere.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰