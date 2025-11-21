Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Vărsător 24-28 noiembrie 2025

Horoscop săptămânal Vărsător 24-28 noiembrie 2025. Mercur conjunct cu Venus aduce o discuție importantă cu o autoritate, un superior sau o persoană influentă.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 19:18
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Vărsător 24-28 noiembrie 2025 - Shutterstock

Poți primi apreciere, o propunere sau poți clarifica niște responsabilități. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter îți aduc stabilitate și oportunități solide: poate un proiect primește undă verde, poate o responsabilitate îți este oficial transferată sau poate un rol se clarifică. Saturn își încheie retrogradarea în zona resurselor și îți aduce înțelegere financiară: îți devine clar unde trebuie să investești timpul și energia ta.

BANI: Mercur conjunct cu Venus te ajută să negociezi cu eleganță și să formulezi argumente convingătoare. Poți primi un bonus, o ofertă sau o confirmare financiară din partea unei autorități. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter îți oferă stabilitate și extindere. Saturn finalizează o etapă de confuzie financiară, iar tu devii mult mai sigur de modul în care cheltuiești și câștigi. Jupiter aduce posibilitatea unui câștig suplimentar sau a unei colaborări pe termen apropiat.

DRAGOSTE: Mercur conjunct cu Venus îți oferă farmec și încredere: partenerul te vede într-o lumină foarte favorabilă. Cei singuri pot atrage pe cineva prin intermediul muncii, al unui eveniment sau al unei discuții profesionale. Saturn clarifică o lecție legată de încredere și îți permite să construiești relații stabile, fără confuzie. Jupiter aduce căldură, naturalețe și apropiere.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
&#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Vărsător 24-28 noiembrie 2025