Horoscop săptămânal Vărsător 27-31 iulie 2026. Această săptămână aduce momente cruciale pentru evoluția ta personală și pentru modul în care te relaționezi cu ceilalți.

Conjuncția dintre Soare și Jupiter din domeniul parteneriatelor și al căsătoriei aduce expansiune, oportunități excelente de asociere și armonie în viața de cuplu. Pe de altă parte, Luna Plină ce are loc chiar în domeniul propriei tale persoane marchează un punct de cotitură personal. Închei o etapă importantă din viața ta, schimbi atitudinea față de cei din jur și iei decizii ferme privind viitorul. Tensiunea dintre Venus din zona resurselor comune și Marte din domeniul distracției și al speculațiilor avertizează asupra riscurilor financiare.

BANI: Parteneriatele de afaceri și contractele comerciale sunt puternic stimulate, aducând propuneri de colaborare foarte avantajoase și vizibilitate. Este o perioadă optimă pentru a semna acorduri oficiale și pentru a îți extinde rețeaua de clienți. Cu toate acestea, trebuie să manifestezi o prudență extremă în privința speculațiilor financiare, a investițiilor riscante sau a cheltuielilor exagerate destinate distracțiilor. Pot apărea neînțelegeri grave cu partenerul de viață sau de afaceri privind fondurile comune care sunt irosite sau pe activități recreative nejustificate.

DRAGOSTE: Relațiile de cuplu sunt în centrul atenției tale. Dacă te afli în cadrul unei legături afective stabile, evenimentele din aceste zile pot aduce o cerere în căsătorie, decizia de a vă muta împreună sau consolidarea profundă a legăturii. Deciziile pe care le iei acum reflectă maturizarea ta emoțională. Totuși, impulsivitatea în gestionarea plăcerilor sau dorința de a epata pot stârni discuții aprinse legate de bani. Dacă ești singur, carisma ta atrage persoane deosebite, însă este important să nu te arunci în aventura unor relații superficiale care îți pot afecta stabilitatea financiară sau emoțională.