Horoscop săptămânal Vărsător 30 noiembrie - 04 decembrie 2026. Cu Pluto în trigon cu Uranus, guvernatorul tău, traversezi o săptămână cu un potențial creativ și personal remarcabil. Simți că îți recapeți puterea interioară și poți face schimbări îndrăznețe care te reprezintă cu adevărat.

Intrarea lui Venus în Scorpion îți aduce vizibilitate, apreciere în carieră și o relație mai bună cu superiorii. Pe de altă parte, careul Marte-Uranus avertizează asupra riscurilor financiare sau emoționale luate impulsiv, iar careul Mercur-Jupiter poate aduce negocieri tensionate cu partenerii.

BANI: Cariera este zona în care strălucești săptămâna aceasta. Venus în Scorpion îți oferă carismă profesională, facilitând obținerea unor favoruri, a unei promovări sau a unui contract prestigios. Dacă ai o afacere, imaginea ta publică are de câștigat. Totuși, careul Mercur-Jupiter cere diplomație în relația cu asociații sau clienții importanți; nu promite termene imposibile doar pentru a impresiona. Mare atenție la careul Marte-Uranus: evită speculațiile financiare, cheltuielile impulsive pentru distracție sau asumarea unor datorii noi. Folosește trigonul Uranus-Pluto pentru a-ți monetiza un talent sau un proiect personal.

DRAGOSTE: Trigonul Uranus-Pluto aduce un suflu electrizant în viața amoroasă. Dacă ești singur, poți trăi o atracție bruscă, intensă și transformatoare, care îți scoate inima din rutină. În cuplu, pasiunea se reaprinde, dar careul Marte-Uranus poate genera și scântei pe tema geloziei, a banilor comuni sau a modului în care vă petreceți timpul liber. Evită jocurile de putere și alege comunicarea deschisă. Careul Mercur-Jupiter poate aduce discuții despre echilibrul dintre ambițiile tale profesionale și nevoile partenerului. Emoțional, te simți puternic și pregătit să lași în urmă vechile nesiguranțe.