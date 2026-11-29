Horoscop Scorpion decembrie 2026. Decembrie începe în forță pentru tine, odată cu intrarea lui Venus chiar în semnul tău pe 4 decembrie. Farmecul, magnetismul și încrederea în sine ating cote maxime, deși intensitatea emoțională poate fi greu de ascuns.

Pe 6 decembrie, Mercur intră în Săgetător, urmat de Luna Nouă din 9 decembrie, deschizând oportunități noi în plan financiar, unde optimismul trebuie dublat de prudență. Revenirea în mers direct a lui Saturn (10 decembrie) și a lui Neptun (12 decembrie) aduce ordine în rutina zilnică, la locul de muncă și în chestiunile de sănătate. Din 13 decembrie, Jupiter retrograd te invită să îți reevaluezi ambițiile profesionale și imaginea publică. Odată cu intrarea Soarelui și a lui Mercur în Capricorn (21 și 25 decembrie), comunicarea devine strategică și clară, iar Luna Plină în Rac din 24 decembrie îți aduce o bucurie legată de o călătorie sau de oameni dragi aflați la distanță.

BANI: Banii și cariera sunt în centrul atenției pe tot parcursul lunii. Luna Nouă în Săgetător din 9 decembrie este un moment excelent pentru a iniția o nouă sursă de venit, a cere o mărire de salariu sau a lansa un proiect personal, dar evită cheltuielile exagerate pentru cadouri sau mofturi. Revenirea lui Saturn și Neptun în mers direct după 10 decembrie te ajută să îți eficientizezi munca și să rezolvi probleme organizatorice care te-au tras înapoi. Totuși, retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie sugerează că o promovare sau o extindere majoră în carieră necesită încă ajustări; folosește această perioadă pentru a-ți consolida reputația. După 25 decembrie, Mercur în Capricorn îți oferă o minte brici pentru negocieri, contracte și planificare financiară.

DRAGOSTE: Cu Venus în semnul tău din 4 decembrie, ești irezistibilă și atragi atenția oriunde mergi. Este momentul ideal să îți reîmprospătezi imaginea și să iei inițiativa în plan amoros. În cuplu, pasiunea este la cote înalte, însă ai grijă să nu devii prea posesivă sau să nu testezi loialitatea partenerului fără motiv. Dacă ești singură, luna decembrie îți poate aduce o întâlnire intensă, cu un potențial transformator. A doua jumătate a lunii aduce mai multă liniște și claritate în dialog, odată cu intrarea Soarelui în Capricorn pe 21 decembrie. Luna Plină în Rac din 24 decembrie îți deschide inima și sufletul: poți petrece sărbătorile într-o destinație specială sau te poți bucura de o conexiune profundă, plină de speranță și căldură, alături de persoana iubită.