Horoscop Taur decembrie 2026. Luna decembrie îți testează capacitatea de a construi relații echilibrate și de a-ți gestiona resursele cu înțelepciune. Intrarea lui Venus, guvernatoarea ta, în Scorpion pe 4 decembrie mută atenția pe parteneriate, aducând trăiri intense și dorința de loialitate absolută.

Pe 6 și 9 decembrie, Mercur și Luna Nouă în Săgetător deschid discuții importante despre schimbări profunde și planuri financiare pe termen lung, deși există riscul unor exagerări. Revenirea în mers direct a lui Saturn (10 decembrie) și a lui Neptun (12 decembrie) lucrează discret în favoarea ta, ajutându-te să te eliberezi de griji ascunse și să închizi capitole obositoare. Din 13 decembrie, Jupiter retrograd te invită să reanalizezi planurile legate de casă, iar din 21 și 25 decembrie, Soarele și Mercur în Capricorn îți oferă claritate și stabilitate. Luna Plină în Rac din 24 decembrie aduce vești bune și conversații pline de căldură.

BANI: Sectorul financiar este extrem de dinamic în prima parte a lunii. Luna Nouă în Săgetător din 9 decembrie favorizează obținerea unei finanțări, refinanțarea unui credit sau reorganizarea bugetului comun, însă fii atent la promisiunile prea optimiste ale celorlalți. În asocierile profesionale, Venus în Scorpion cere transparență totală; evită jocurile de putere cu partenerii de afaceri și negociază ferm, dar corect. Retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie poate încetini o tranzacție imobiliară sau un proiect de renovare, oferindu-ți însă răgazul necesar pentru a evita cheltuieli inutile. După 21 decembrie, intrarea Soarelui în Capricorn, urmată de Mercur pe 25 decembrie, îți aduce o viziune strategică excelentă: este momentul ideal să planifici colaborări externe, cursuri sau contracte solide pentru începutul anului viitor.

DRAGOSTE: Viața sentimentală este intensă și transformatoare. Cu Venus în Scorpion începând din 4 decembrie, relațiile de cuplu capătă o profunzime aparte, dar pot apărea și tensiuni legate de posesivitate sau așteptări nerostite. Este o lună în care nu mai poți accepta jumătățile de măsură: fie consolidezi legătura pe baze sincere, fie clarifici ce nu mai funcționează. Dacă ești singur, atragi persoane magnetice și puternice, care îți stârnesc emoții intense. Retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie te îndeamnă să acorzi mai multă atenție armoniei din cămin și relației cu părinții. Finalul lunii este blând și reconfortant: Luna Plină în Rac din 24 decembrie favorizează declarațiile sincere, mesajele emoționante și revederile cu frații sau prietenii apropiați, aducându-ți liniște sufletească.