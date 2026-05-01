Alertă după ce un sicriu de lemn a fost zărit plutind pe râul Main. Pe capac era trecut și un nume

A fost alertă maximă, după ce un sicriu de lemn a fost zărit plutind pe râul Main din Germania. Pe capac, în partea dreaptă, se afla o cruce și data: 29.04.2026, iar pe lateral erau scrise litere și un nume, însă poliția le-a șters din fotografie pentru protejarea datelor.

de Redactia Observator

la 01.05.2026 , 09:07
Alarma a fost dată miercuri seara, când oamenii legii au fost anunțați că un sicriu plutește pe râul Main. Inițial, agenții au crezut că este o glumă proastă. Dar când un al doilea martor a raportat aceeași situație, oamenii legii au înțeles că este vorba de ceva serios.

Un altfel de rămas bun

Pe mal, între Hanau-Steinheim și Mühlheim, în districtul Offenbach (Hessa), în zona podului Steinheim, echipele de intervenție au găsit o scenă macabră: un sicriu din lemn, de culoare maro deschis, plutea aproape de mal. Pe capac se vedeau o cruce, data 29.04.2026, precum și un nume și alte inscripții.

Polițiștii au adus sicriul la mal cu ajutorul pompierilor. Acesta era bine închis și a trebuit deschis. „A fost nevoie de ceva efort”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru BILD. Apoi a venit surpriza: sicriul era gol! Interiorul era căptușit cu grijă cu un material alb, mătăsos.

Oamenii legii au încercat să afle misterul sicriului gol și au cerut ajutorul populației. Ulterior s-a clarificat: nu este vorba despre nicio infracțiune. Potrivit poliției, rudele îndoliate au adus sicriul în apropierea râului Main, unde au organizat un fel de ceremonie de rămas-bun pentru o persoană decedată. După ceremonie, sicriul a rămas lângă apă, iar ulterior a ajuns în râu, provocând această confuzie macabră.

