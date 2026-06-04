Un roi de albine a provocat agitaţie, joi, în Centrul Vechi al Capitalei, după ce s-a oprit pe o umbrelă de terasă, la intersecţia străzilor Smârdan şi Şelari. Poliţiştii locali au izolat zona, iar un apicultor a intervenit pentru a prinde regina şi a muta albinele într-un adăpost sigur.

"Un roi întreg de albine şi-a găsit un loc extrem de neobişnuit pentru popas: o umbrelă de terasă. Exact în Centrul Vechi, pe Smârdan colţ cu Şelari. Colegii noştri din Monitorizare au observat imediat agitaţia pe camere şi au trimis un echipaj la faţa locului. Zona devenise rapid atracţie turistică, iar trecătorii se opreau în număr mare să facă poze. Deşi spectaculos, momentul era riscant atât pentru oameni, cât şi pentru albinele agitate", a scris Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti pe Facebook.

Poliţiştii locali au asigurat un perimetru de siguranţă pentru a proteja trecătorii, iar un apicultor, care colaborează cu instituţia în astfel de situaţii, a reuşit să prindă regina.

"Pentru că albinele sunt extrem de organizate, stupul a fost lăsat pe poziţie pentru o perioadă, special pentru ca toate 'lucrătoarele' să apuce să se întoarcă la matcă şi să se adune în siguranţă în noul adăpost! (...) Dacă şi voi întâlniţi un roi de albine într-o zonă în care în mod normal nu ar trebui să fie, nu încercaţi să îl goniţi. Păstraţi distanţa şi lăsaţi profesioniştii să intervină", se mai arată în postare.