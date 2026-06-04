La şase zile de la dispariţie, un alpinist a fost găsit în viaţă pe Everest

Miracol pe Everest: un alpinist şi ghid nepalez, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit în viaţă la şase zile după ce a dispărut. Hillary Dawa Sherpa era crezut mort.

Alpinistul Dawa Sherpa este transportat de medici și salvatori la sosirea sa la Spitalul HAMS din Kathmandu, pe 4 iunie 2026 - Profimedia

Alpinistul Hillary Dawa Sherpa, care era dispărut de săptămâna trecută, a fost găsit joi dimineață "târându-se spre tabăra de bază" de o echipă a Comitetului pentru Controlul Poluării din Sagarmatha, grupul care elimină deșeurile lăsate de alpiniști, a declarat pentru AFP Pemba Sherpa de la 8K Expeditions, compania responsabilă de operațiunea de salvare. "Un elicopter l-a dus la un spital din Kathmandu".

Doi alpiniști în dificultate

Alpinist experimentat Hillary Dawa Sherpa a atins vârful Muntelui Everest pe 29 mai, însoțit de alpinistul britanic Chris Thrall. Partenerul său i-a pierdut urma a doua zi, în timp ce coborau din Tabăra 4 în Tabăra 3. "S-a așezat să ia o pauză cu rucsacul în spate. M-am întors și l-am întrebat: Hillary, ești bine, frate?", a povestit Chris Thrall. "El a răspuns: Da, da, sunt bine, Chris, te rog, continuă, continuă".

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Britanicul, care a explicat că ascensiunea lor a fost mai lungă decât se aștepta, a povestit apoi cum a întâlnit un alpinist polonez aflat în dificultate. "Ar trebui să mă întorc să-l găsesc pe Sherpa, despre care puteam presupune că va porni din nou, așa cum făcuse de sute de ori? Sau ar trebui să-l ajut pe celălalt alpinist, fără oxigen, cu degetele înghețate și evident nu departe de hipotermie?", a spus el.

Ascensiunea lor a fost una dintre ultimele din sezonul de primăvară, în care peste o mie de alpiniști au atins vârful, un record absolut, potrivit Departamentului de Turism din Nepal. Cinci alpiniști, doi indieni și trei nepalezi, au murit deja anul acesta pe versanții Everestului. Prin comparație, 18 persoane și-au pierdut viața acolo în 2023, cel mai mortal sezon înregistrat vreodată.