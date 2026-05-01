Uneori, norocul nu loveşte o singură dată, ci de 91 de ori. Peste noapte, viaţa a 91 de americani s-a schimbat, după ce au câştigat marele premiu la loterie.

Jackpot-ul de 143 de milioane de dolari va fi împărţit, iar fiecare câştigător va primi câte un milion şi jumătate de dolari.

Cei mai mulţi câştigători, 14 la număr, sunt din statul New Jersey. Câştigătorii vor putea alege să primească premiul în 30 de rate, pe parcursul a 29 de ani.

